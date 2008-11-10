Mitsubishi Colt

Tamamen yeniden tasarlanan ve yeni standartlara kavuşan yeni nesil Colt, Mitsubishi ürün ailesinin en genç ve en yeni üyesi olarak pazardaki yerini alıyor. Yeni Nesil Colt, Kasım 2008'de Avrupa pazarında satışa sunuluyor. Mitsubishi'nin Türkiye distribütörü Temsa Global ise aracı Türkiye pazarına Aralık ayı içerisinde sunmaya hazırlanıyor.



Sportif mirasa sahip bir ailenin küçük üyesi olan Colt, yenilenen dış tasarımıyla, keskin hatlara sahip yeni Lancer'a benziyor. Yeni Colt'un Ön ızgarası, "avcı savaş uçaklarının" hava emiş sisteminden esinlenilerek tasarlanmış. A sütununun önünde yer alan tamamen yeni gövde panelleri de göz alıcı bir görünüm sunuyor.



Yeni Colt'ta bir önceki modele göre parçaların yüzde 65’i yeni. Ön tamponun adaleli hatları ve onu tamamlayan samurai kılıcı tarzındaki yeni ön farlar da Lancer’dan esinlenilen parçalar. Zaten bu yeni ön görünüme ileride daha da alışacağız çünkü bu tasarım tarzı, önümüzdeki dönemde Mitsubishi modellerinin, kendine özgü marka kimliğini oluşturmuş olacak.



Yeni Colt’un tasarımında aerodinamiğe de büyük önem verilmiş. Köpekbalığının burnuna benzeyen ön kısmının şekli, araçta ilave bir rüzgarlığa ihtiyaç bırakmayacak şekilde tasarlanmış.



Yeni Colt aslında bir önceki modelin üzerine geliştirilmiş yani makyajlanmış bir tasarım ve bir önceki Colt modeliyle aynı platform üzerinde yükseliyor. Bu nedenle de dingil mesafesi bir önceki modelle aynı. Ancak yeni modelde kullanılan parçaların yüzde 65’inin yeni olması, iç kabin elemanları, süspansiyon bağlantıları gibi parçaların yeniden tasarlanmış olması yeni Colt’un ‘Yeni Nesil’ isim takısını sonuna kadar hak ettiğini gösteriyor.



5 kapılı modelde yenilenen arka kasa (sarmalanmış ve daha ince bir arka aydınlatması, daha alçak stop lambaları, yeni arka kapak sabitleyici, yeni tasarlanmış tampon), araca yeni bir karakter kazandırmış, böylece yeni Colt eski modele göre daha alçak ve daha geniş görünüyor.



3 kapılı modelin arka kasasında ise tampon ve koyu renkli far yuvaları dikkat çekiyor.



Otomobilin iç mekânında da gözle görülür iyileştirmeler yapılmış. Daha kaliteli bir plastik ve döşeme malzemesi kullanımı sayesinde iç mekanda hissedilen kalitenin artırıldığı görülüyor. Gösterge panelindeki vites yükseltme uyarısı ise yenilikler arasında yer alıyor.



Bu bölümdeki yenilenen parçalar arasında direksiyon simidi, dijital bilgi ekranı, iç mekan aydınlatması, müzik sistemi ve havalandırma kumandaları yer alıyor.



Küçük sınıfta yer almasına rağmen Colt’un iç mekânı oldukça yeterliydi. Yüksek tavan ve ileriye doğru uzatılmış eğimli ön cam, özellikle ön koltuktakiler için oldukça ferah bir iç mekân yaratılmasına katkı sağlıyor.



Koltukların konfor seviyesi de, kendi sınıfındaki rakipleriyle kıyaslandığında gerek genişlik, gerekse de viraj desteği konusunda yüksek düzeyde. Ayrıca arka koltuklara, koltukların kolay katlanabilmesi içinyeni bir düzenek ilave edilmiş, bu sayede koltuğu katlayıp düz bir yükleme zemini elde etmek oldukça kolay. Yenileme operasyonundan bagaj hacmi de nasibini almış. İki farklı zemin yüksekliğinde ayarlanabilen bagaj hacmi, Mitsubishi yetkililerinin açıklamalarına göre168 lt’den 186 lt’ye yükseltilmiş. Önceki Colt’ta arka koltuklar yatırıldığında bagaj hacmi 854 litre iken yeni Colt’un aynı pozisyondaki bagaj hacmi 1.302 litreye yükselmiş.



Sürüş keyfi de artırılmış



B sınıfında yer alan küçük bir şehir otomobili olmasına rağmen bir önceki Colt’ta müşterilerden gelen talepler sürüş özelliklerinin yükseltilmesi ve iç mekân gürültüsünün azaltılması yönünde olmuş. Müşterinin sesine kulak veren Mitsubishi mühendisleri, yeni nesil aracın süspansiyon sisteminde önemli iyiliştirmeler yaptılar. İlave süspansiyon diski ve keçe tamponları konularak gürültü seviyesi önemli oranda azaltılmış. (Tarafsız ölçümler, yüzde 5’lik bir iyileştirme olduğunu gösteriyor.)



Daha düşük NHV seviyesi (Gürültü- vibrasyon – Sertlik) elde etmek için yapılan iyileştirmeler arasında motor kapağı yalıtımı, ön kapıların alt kısmında duble havalı şerit kullanımı, ön tabanda sönümleme plakası, merkez tünelde susturucu keçe tampon, kaplama altında enstrüman paneli, A sütununun alt kısmında keçe kaplama, torpidonun iç kısmında daha yoğun bir kaplama, ön kapıların üst ve alt kısımlarında keçe kaplama ve arka kapıların üst ve alt kısımlarında da keçe kaplamalar kullanılmış.



NHV iyileştirme işlemi kaput altında da devam etmiş: Tahrik mili tamponu, motor krank kasnağı tamponu, motor tespit kelepçelerinde dinamik tampon, vites kablosu kapağı ve motor ECU’sunun ayarlanması NVH seviyesinin konforlu hale getirilmesi amacıyla yapılan değişiklikler arasında yer alıyor.



Yeni nesil Colt’un 4 farklı benzinli motor seçeneği bulunuyor. En küçük ve en ekonomik seçenek, 3 silindirli, 1.1 litre hacimli küçük motor. Bu motor küçük olmasına rağmen, 75 HP’lik gücüyle Colt’a şehir içi kullanımlar için oldukça yeterli bir performans kazandırıyor. Bunun bir üzerinde bulunan, 1.3 litre hacimli, 4 silindirli benzinli ünite ise Colt ailesi içerisinde, performans ve ekonomi dengesini optimum olarak kuran motoru olarak algılanıyor. 95 HP’lik motor araca 178 km/s son sürat sağlıyor.



Zaten Colt Türkiye pazarına da bu motorla ithal edilecek. 1.3 lt versiyonlu Colt’ta, tıpkı eskiden olduğu gibi 5 ileri oranlı manuel şanzımanın yanı sıra, 6 ileri oranlı AllShift isimli otomatikleştirilmiş bir şanzıman seçeneği de bulunuyor. 109 HP gücündeki 1.5 litrelik benzinli versiyon ise Türkiye’ye gelmeyecek.



Colt ürün piramitinin tepesinde ise Ralliart versiyonları yer alıyor. Daha önce sadece 3 kapılı gövde versiyonlarının ayrıcalığında olan CZ3 ile CZT isimli sportif versiyonların ismi artık Ralliart. 3 ve 5 kapılı Ralliart versiyonlarında 150 HP’lik, 1.5 litrelik turbo motor yer alıyor. Bu versiyonun son sürati 210 km/s, 0-100 km/s hızlanması ise 7.4 saniye.



Öte yandan daha önceki versiyonda yer alan dizel motorun üretimine yeni versiyonla birlikte son verilmiş. Bunun gerekçesi olarak ise dizel yakıt fiyatlarındaki artış ve dizel motorlu versiyonun düşük satış hacmi gösteriliyor.



Yeni nesil Colt’ta yeni geliştirilen fren destek sistemi, hız sabitleme sistemi (Cruise Control), Ani Fren Sinyal Sistemi, “Eve Kadar Takip” aydınlatması, Ipod/MP3 player bağlamak için AUX girişli müzik sistemi ve vites değiştirme göstergesi gibi özellikler de yeni tasarımın birer parçası oldu. Hollanda’daki Nedcar tesislerinde üretilen Mitsubishi Colt, zorlu B sınıfı pazarında 2004’den bugüne dek toplam 270 bin adet satmış. B sınıfının, toplam Avrupa pazarının yüzde 35’i büyüklüğünde gerçekleşiyor ve günümüz global ekonomisindeki yavaşlama sonucunda bu sınıfın, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde payını daha da artırması bekleniyor.



SONUÇ

İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleştirilen, 250 km’lik parkurdan oluşan sürüşte serinin en güçlü ve en güçsüz versiyonlarını kullanma şansına sahip olduk. 150 HP’lik Ralliart versiyonu, turbolu motorunun gücüyle gaz tepkilerine çok hızlı cevap veriyor, iyi ayarlanmış yürüyen aksamın da tutunma performansı yeterince iyi. Hafif sıkletteki araç bu yüksek gücü yere aktarma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.



Deneme şansını yakaladığımız ikinci versiyonsa serinin en ekonomiği olan 1.1 litrelik versiyon. Küçük hacmine rağmen 75 HP üretebilen 3 silindirli motor Colt’a hem şehir içi, hem de şehir dışında yeterli performans sunabiliyor. İyileştirilen gürültü seviyesinin de iç mekândaki konforu artırdığı bir gerçek. Konforu etkileyen diğer bir unsur ise geniş ve ferah iç mekân oluyor.



Teknik veriler

Motor hacmi: 1332 c; motor gücü; 95 HP, 6000 d/d’de; maksimum tork:125 Nm, 4000 d/d’de; 0 – 100 km/s hızlanma: 11 sn; son sürat: 178 km/s, ortalama tüketim: 5.4 lt/100 km; ortalama CO2 emisyonu: 138 g/km, boş ağırlık: 970 kg



