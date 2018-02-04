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Mitsotakis: Türkiye'nin Ege'deki tahrik edici davranışı karşısında endişeliyiz

Yunanistan'ın anamuhalefet partisi liderinden Türkiye açıklaması

04 Şubat 2018 16:41

Yunanistan'ın anamuhalefet partisi Nea Dimokratia lideri Kiryakos Mitsotakis partisinin “Türkiye’nin Ege’deki tahrikkar tutumu karşısında endişe duyduğunu” dile getirdi.

Mitsotakis, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya gelirken, ikilinin görüşmesinde Yunanistan - İsrail ikili ve bölgesel ilişkileri ele alındı.

Bölgesel istikrar ve barış açısından Yunanistan-Kıbrıs-İsrail üçlü işbirliğinin öneminin altını çizen Mitsotakis ve Rivlin, azınlıkça’daki habere göre Suriye krizi, Filistin sorunu ve uluslararası terörle mücadele gibi bir dizi bölgesel konuyu da görüştü.

Mitsotakis görüşme sırasında “Türkiye’nin Ege’deki tahrik edici tutumu karşısında endişelendiklerini” ifade etti.

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