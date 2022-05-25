Mitsotakis: Türkiye ile görüşmeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye ile iletişim kanallarını kapatmayacaklarını söyledi. Ancak Türk jetlerinin Yunan adaları üzerinden uçmalarını da eleştirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Türk savaş uçaklarının yerleşik vaziyetteki Yunan adaları üzerinde gerçekleştirdiği yasadışı uçuşların NATO'nun güneydoğu kanadını zayıflatabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Mitsotakis, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle gündeme gelen NATO üyesi ülkelerin karşılıklı dayanışmaları meselesine işaret ederek, "NATO'da şu anda ihtiyacımız olan son şey başka bir siyasi istikrarsızlık kaynağı" dedi.

Mitsotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeleri yakın zamanda resmi olarak sonlandırmasına rağmen "komşularla görüşmeyi" kesmekten yana olmadığını söyledi.

Türkiye'nin tavrını değiştirene kadar bu konuyu (Adalar üzerindeki uçuşları) gündeme getireceğini vurgulayan Yunanistan Başbakanı, Atina'nın Türkiye ile genel olarak da görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Mitsotakis, "Biz (Türkiye ile) komşuyuz ve iletişim kanallarını açık tutacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Kongre'de Akdeniz'in doğusunda kullanılacak silahların satışlarına son verilmesi çağrısında bulunan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e sert tepki göstermiş, "Artık benim için Mitsotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16'lar konusunda herhalde Mitsotakis'in ağzına bakmayacaktır" demişti.

Ankara'nın F-16 talebi

Türkiye geçen Ekim ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu. Washington'un bu konudaki yanıtı bekleniyor.

ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye silah satışı, Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemleri almasının ardından tartışmalı hâle gelmişti. ABD bu alım nedeniyle Ankara'ya bir dizi yaptırım uygularken Türkiye F-35 programından da çıkarılmıştı.