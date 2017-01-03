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Spor

Mitrovic ile 3 yıllık anlaşma

Rijeka'da forma giyen 23 yaşındaki Matej Mitrovic, bir kez Hırvatistan Milli Takımı formasını giydi

03 Ocak 2017 13:23

Beşiktaş, aradığı stoperi Hırvatistan Ligi’nde buldu. Siyah-beyazlı yönetim, HNK Rijeka’da forma giyen stoper Matej Mitrovic ile 3+1 yıllığına prensipte el sıkıştı.

Cibalia’da başlayan kariyerinin ardından Rijeka’ya geçen 23 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı’nda da görev yaptı.

fanatik'in haberine göre; oyun stiliyle agresif bir tavır sergilemeyen Mitrovic’in, fazla kart görmemesi de avantaj.

Bir dönem siyah- beyazlıların teknik direktörlüğünü yapan Slaven Bilic, o dönemde Mitrovic’i istemiş, fakat alamamıştı.

West Ham’ın hocası Bilic, bu kez başkan Fikret Orman’ı arayarak, Mitrovic’i tekrar düşünmelerini istedi ve bu transferin tekrar gündeme gelmesini sağlayan isim oldu. 

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