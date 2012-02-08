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Politika

MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrılması ANKARA (A.A) 

08 Şubat 2012 14:48

-MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrılması ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK soruşturması kapsamında ifade vermeye çağrılmasına ilişkin olarak, ''Yargıdır ne isterse yapar, bir şey diyemeyeceğim. Ama benim bildiğim şu var; halihazırda MİT'te resmen görevi olanların doğrudan 'şüpheli' sıfatı ile bir ifade vermeye çağrılması herhalde mümkün değil bilebildiğim kadarıyla. Emekli olanlar veya görevle ilişiği kesilmiş olanlar için mümkün olabilir'' dedi. Arınç, AA Haber Akademisi açılış dersini vermesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığının açıklandığını belirtmesi ve değerlendirmesini sorması üzerine Arınç, şunları söyledi: ''Yargıdır ne isterse yapar, bir şey diyemeyeceğim. Ama benim bildiğim şu var; halihazırda MİT'te resmen görevi olanların doğrudan 'şüpheli' sıfatı ile bir ifade vermeye çağrılması herhalde mümkün değil bilebildiğim kadarıyla. Emekli olanlar veya görevle ilişiği kesilmiş olanlar için mümkün olabilir. Ama hem Memur Yargılama Yasası'nda hem de MİT'in kendi özel kanununda, bilebildiğim kadarıyla, öncelikle ya başbakanımızın veya bir kurulun bu konuda izin vermesi lazım. Bu izin şüpheli sıfatı ile çağrılmayı kapsıyor mu yoksa soruşturma safhasında mıdır o konuda yeterli bir bilgiye sahip değilim.''

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