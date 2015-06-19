Mitinglerde gösterilen Kürtçe Kuran hâlâ satışa sunulmamış!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu'da düzenlediği mitinglerde propagandasını yaptığı ‘Kürtçe Meal'in halen satışa sunulmadığı ortaya çıktı.

Zaman'dan İlyas Koç'un haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından hazırlanan Kur'an-ı Kerim'inKürtçe Meali, seçimler öncesi sınırlı sayıda basıldı. Erdoğan'ın miting yaptığı Doğu'daki il müftülüklerine ve bazı üniversitelere numune olarak gönderilen baskının seçimler öncesi satışı yapılmadı. Mealin halen Diyanet'in Ankara'daki merkez binasında faaliyet gösteren kitap satış bürosu dâhil hiçbir yerde satışı yok.

Diyanet'in 5 yıldır üzerinde çalıştığı Kürtçe Meal, seçim sürecinde tartışma konusu oldu. Mealin daha piyasaya çıkmadan Erdoğan tarafından miting alanlarında kullanılması tepki çekti. Seçim sürecinde söz konusu mealin dağıtılmadığı ididaları ortaya atılınca DİB, sınırlı sayıda 10 bin adet basıldığını açıkladı. Meal, özellikle Erdoğan'ın miting yaptığı Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe müftülüklerine gönderildiği ortaya çıktı. Bu süre zarfında mealin Ankara dâhil hiçbir yerde satışı olmadı.