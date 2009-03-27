Mitingde neler yaşadı?

CHP'den siyasete atılan Altan Erkekli, ilk tecrübesinde başına gelenleri anlattı.



CNNTÜRK'te ekrana gelen Beyazıt Öztürk ve Meral Okay'ın birlikte sundukları 'Nası Yani?' programının konuğu oyuncu Altan Erkekli idi.



Beşiktaş belediye meclisi adaylarından olan CHP'li Altan Erkekli, Çağlayan'daki CHP mitinginde yaşadığı ilginç olaylardan bahsetti.



Miting öncesi birden yağmurun bastırmasıyla katılımcıların kendisinden yağmurluk istediğini belirten Erkekli, şunları anlattı:



"Deneyimli olanlar yanlarında şemsiye getirmişler, yağmurluğu var. Birden yağmur başlayınca sanki onları ben dağıtmışım gibi 'Nerede yağmurluklar, versene yağmurluk. Şemsiye ver, şemsiye ver' diye bağırıyorlar... 'Su yok mu su'... 'Ben vermiyorum' falan diyorum. Kimisi 'Niye Kemal Kılıçdaroğlu diye bağırtmıyorsun' diyor... Verilen program var ben de hani o programın dışına çıkamam ki, 'Hadi be' yapıyorlar... Bir ara böyle alınganlık noktasına geldim, acaba ben burada fazla mıyım, gideyim diye. Teslim edeyim dosyayı 'Buyrun efendin ben yapamıyorum galiba' falan diye..."



Miting katılımcılarının kendisine isteklerini ve düşüncelerini yansıtan kâğıtlar, zarflar verdiklerini anlatan Altan Erkekli, "Zarflar verildi. Hatta birisi tutmamı isterken böyle bir çekti aşağıya şeyden geliyordum, disk kayması da var zaten bende" diyerek sahneden düşme tehlikesi yaşadığını belirtti.



Çok heyecanlandığını ve can havli ile sunum yaptığını belirten Altan Erkekli'nin sesinin kısık olduğu da dikkatlerden kaçmadı.



İlk kez böyle bir deneyim yaşadığını vurgulayan Altan Erkekli, bazı katılımcıların kendisine telefon numaralarını verdiklerini, ancak onları arayamadığını sözlerine ekledi.

