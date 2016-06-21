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Dünya

Mitingde gözaltına alınan kişi Trump'ı vurmak istemiş

19 yaşındaki Michael Steven Sandford adlı kişinin İngiliz vatandaşı olduğu düşünülüyor

21 Haziran 2016 10:33

ABD'de Donald Trump'ın seçim mitinginde bir polisin silahını almaya çalışması ardından gözaltına alınan adam mahkeme ifadesinde, Trump'ı vurmak istediğini söyledi.

19 yaşındaki Michael Steven Sandford adlı kişinin İngiliz vatandaşı olduğu düşünülüyor.

Sandford mahkeme ifadesinde, Cumartesi günü Trump'ın mitinginin yapıldığı Las Vegas'taki Treasure Island Casino'ya gittiğini belirtti.

Mitingde Trump'tan bir imza almak istediğini belirterek bir polise yaklaştı ve polisin silahını almaya çalıştı.

Bunun üzerine Sanford gözaltına alındı.

İfadesinde Sandord'ın bir buçuk yıldır Trump'ı öldürme planı olduğunu, bu etkinlikte harekete geçmeye karar verdiğini söylediği belirtildi.

Sandford bir buçuk yıldır ABD'de yaşadığını söyledi.

Milyarder iş adamı, Temmuz'da yapılacak Cumhuriyetçi Parti kongresi öncesi adaylığını garantilemiş olsa da, özellikle Müslüman ve göçmen karşıtı sert söylemleriyle parti içinden de tepki alıyor.

Son kamuoyu yoklamaları da Trump'a desteğin düştüğünü gösteriyor.

8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibinin Demokrat Parti'nin adayı olması beklenen Hillary Clinton olacak.

 

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