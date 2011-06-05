-MİTİNG ALANINDA ÜÇ GÜVENLİK KONTROLÜ İSTANBUL (A.A) - 05.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan'ın bugün İstanbul Kazlıçeşme'de yapacağı mitinge İstanbullular, üç noktadan güvenlik kontrolünden geçtikten sonra alınmaya başlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne İstanbulluların rahat ulaşabilmeleri için İETT otobüsü, metrobüs, vapur ve raylı sisteme ek olarak özel otobüsler kiralandı. Saat 13.00'ten itibaren transfer noktalarında hazır bekleyen araçlar, metrobüs, deniz ve raylı sistemle gelen İstanbulluları miting alanına ulaştırmaya başladı. Bu arada İstanbul İl Başkanlığı iskele ve istasyonlardan miting alanına gelmek isteyen vatandaşların ulaşım giderlerini de karşıladı. Vatandaşlar Kazlıçeşme Meydanı'na üç ayrı noktadan üst aramasından geçirildikten sonra alınırken, miting alanına girişler başlamadan önce polis köpekleriyle alanda bomba araması yapıldı. Mitingin yapılacağı alana 6 sağlık çadırı kurulurken, 300 sağlık personelinin görev yaptığı bilgisi verildi. Miting alanına İstanbulluların rahat izleyebilmeleri için 6 dev ekran kuruldu ve seyyar tuvaletler de konuldu. AK Parti bayraklarıyla süslenen miting alanına, ''Hedef 2023'' yazılı çok sayıda pankart asıldı. Başbakan Erdoğan'ın konuşma yapacağı kürsünün her iki yanında Başbakan Erdoğan'ın büyük boy fotoğraflarının yer aldığı pankartların yanı sıra ''İstanbul Hazır Hedef 2023'', ''Türkiye Hazır Hedef 2023'' yazıları da yer aldı. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerinde beyaz, mavi ve turuncu AK Parti flamalarının yanı sıra Türk bayrakları da salladılar. Miting alanında özürlüler için ayrı bir bölüm oluşturulurken, alandakilere üzerinde 2023 yazılı şapka, tişört ve su dağıtıldı. Alandakilerin ''10 milyon oyum olsun hepsi Tayyip Babaya feda olsun'', ''Türkiye seninle gurur duyuyor'', ''Defol The Economist'', ''Osmanlı torunu seninle gurur duyuyor'' ''Dünya lideri olmalısın RTE'', ''Televizyonda atıp tutuyorsun, sen bunu hep yapıyorsun SSK'yı yalayıp yutuyorsun, sandığa gömeceğiz seni, sandığa gömeceğiz Kemal seni'', ''Nescafe gibisiniz üçü bir arada, biz iktidara yürüyoruz tek başına'' yazan pankartlar dikkati çekti. Miting öncesinde hazırlanan dev ekranlardan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaaevi'nden bugüne siyasi yaşamını anlatan görüntülerle AK Parti iktidarından önceki DSP, ANAP, MHP iktidarına yönelik görüntüler aktarıldı. Başbakan Erdoğan'ın konuşma yapacağı kürsünün karşısındaki partililer, büyük boy bir Türk bayrağı da açarak elden ele gezdirdiler. Bu arada miting nedeniyle Topkapı'yı sahil yoluna bağlayan 10. Yıl Caddesi de trafiğe kapatıldı. Miting nedeniyle sahip yolunda da trafik yoğunluğu oluştu. Bayrak ve balonlarla süslenen Kazlıçeşme Meydanı, simit, mısır, kuruyemiş ve su satıcıları nedeniyle karnaval alanını andırıyor. Alanda toplanan İstanbullular, Başbakan Erdoğan'ın gelmesini beklerken çalınan seçim şarkılar eşliğinde eğlendiler.