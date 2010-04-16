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Politika

MİT'in yeni patronu belli oluyor

MGK, MİT’in yeni patronunu belirlemek için 29 Nisan günü toplanacak. MİT Müsteşarlığı için 2 dışarıdan, üç içerden toplam 5 aday var.

16 Nisan 2010 03:00

T24 - MGK, MİT’in yeni patronunu belirlemek için 29 Nisan günü toplanacak. MİT Müsteşarlığı için 2 dışarıdan, üç içerden toplam 5 aday var.

Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yeni patronunu belirlemek için 29 Nisan Perşembe günü toplanacak. MİT Müsteşarlığı için 2 dışarıdan, üç içerden toplam 5 aday bulunduğu öğrenildi.

Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile Başbakanlık Müsteşar yardımcısı Hakan Fidan’ın yanı sıra, kurum içinden de, üç ismin adı ön plana çıktı. Bu isimler, bir müsteşar yardımcısı, bir başkan ve büyük bir ilde bölge başkanı olan üç teşkilat mensubu olarak sıralanıyor.

Görev süresi 27 Mayıs günü sona erecek olan MİT Müsteşarı Emre Taner’in yerine geçecek yeni isim bu ay sonunda yapılacak MGK toplantısında belirlenecek. MGK’da, Cumhurbaşkanı, Hükümet ve askeri kanadın yapacakları değerlendirmenin ardından MİT Müsteşarı da belli olacak.


Gün'ün de adayı var

Görev süresi son kez uzatılan 68 yaşındaki Emre Taner, 15 Haziran 2005 tarihinden bu yana, MİT Müsteşarlığı görevinde bulunuyor. 43 yıldır teşkilatta görev yapan Emre Taner’in yerine gelecek ismin de, teşkilat içinden olmasının önemine değinilirken, yeni MİT Müsteşarının Başbakanın tercihine göre şekilleneceği vurgulanıyor.

2937 sayılı MİT kanununa göre Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Milli Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, bu beş aday arasından, MİT içinden bir isme daha sıcak baktığı öğrenildi.



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