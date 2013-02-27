MİT dinleme faaliyetlerini Böcek Komisyonu'nda anlattı

Hülya Karabağlı / ANKARA

Kişileri dinlemediklerini anlatan MİT yöneticileri, öldürülen AGOS Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Hrant Dink’i İstanbul Valiliği’nde uyaran MİT görevlileri hakkında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın soruşturma izni verdiğini söyledi. Milletvekilleri, "Ortam dinleme ile ilgili 11 araç olduğu söyleniyor, bu araçlar kimin elinde" diye sordu. MİT, bu soruya “Biz ortam dinlemesi yapmıyoruz. Biz de observasyon (mobil izleme aracı) aracı yok" yanıtını verdi.

'Üç saatten fazla bilgilendirme'

MİT, Böcek Komisyonu’na üç saatten fazla yasa dışı dinlemeler, nasıl dinleme yapıldığına ilişkin milletvekillerinin yoğun sorularına yanıt verdi. MİT, komisyona yazılı bir sunum yapmadı. Milletvekilleri, Baykal, MHP’lilerin kasetleri, yasa dışı dinlemelerden bir çok güncel konuya ilişkin soru yönlendirdi. Soruların önemli bölümü MİT’te yapılacak yerinde inceleme ve yazılı yanıt olarak gönderilecek.

'Hurdaya çıkarılan bilgisayarlarda kamu güvenliğini ilgilendiren bilgiler'

Basına kapalı toplantıdan edinilen bilgilere göre, MİT, "Bazı kurum ve kuruluşların hurdaya çıkarılan bilgisayarlarda kamu güvenliğini ilgilendiren bilgilerin atıldığını, silinmediğini tespit ettik" dedi.

Komisyon üyelerinin tespitlerine göre, MİT yetkililerinin anlatımlarından bazı cümleler de özetle şöyle:

-Biz kişileri dinlemiyoruz, yasadışı faaliyet ihtimali olanları dinliyor, takip ediyoruz…

-Casusluk faaliyetlerini dinliyoruz. Ancak, Türkiye’de giderek yabancı sayısında artış var

-Yasadışı telefon ve haberleşme izleme ve takibi; elektronik sistemler, istihbarat araçları ve siber yöntemlerle yapılabiliyor

- İçinde elektronik sistem bulunan her cihazla dinleme-takip yapılabiliyor

-Stratejik kamu kuruluşlarının personeline yasadışı dinleme ve takipler konusunda seminerler veriyoruz. Bugüne kadar 6-7 bin kişiye eğitim semineri verdik

'Eski- yeni bütün telefonlar bizim için dinleme cihazıdır'

- Eski-yeni bütün telefonlar bizim için dinleme cihazıdır… Bizim yaptığımız dinleme ve takiplerde tehditlerin nereden kaynaklandığını esas alıyoruz MİT’de mobil izleme (observasyon) aracı yok

-Milletvekilleri, “ Ortam dinleme ile ilgili 11 araç olduğu söyleniyor, bu araçlar kimin elinde” diye sordu.

-MİT, bu soruya "ortam dinlemesi yapmıyoruz. Biz de observasyon ( mobil izleme aracı) araç yok" yanıtını verdi.

'Yasa dışı dinlemeler internet ve telefon üzerinden yapılabilir'

-Yasa dışı dinlemeler internet ve telefon üzerinden yapılabilir. Kablosuz ağlar üzerinden yapılan iletişimin hiçbir güvenliği yok.

-Rahatlık ve lüks güvenlik zaafiyetini beraberinde getirir

-Yasa dışı dinlemeler iki farklı türde yapılabiliyor. Birincisi program aracılığıyla. Telefona bir program yükleniyor ve telefon üzerinden yapılan konuşma doğrudan dinlemeyi yapan kişilere gönderiliyor. İkinci yöntem telefon ya da bilgisayar üzerinde üretimden kaynaklanan bir açıktan yararlanarak yapılan dinlemeler oluşturuyor.

Telefon üzerinden ortam dinlemesi de yapılabiliyor. Ortam dinlemesi yapılması için telefonun açık olması yeterli. Yasa dışı dinleme yapmak amacıyla telefona yazılım yüklemek internet ya da SMS üzerinden yapılabiliyor.