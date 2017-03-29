MİT'in listesinde Alman milletvekilleri de var

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın şubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı sırasında Alman dış istihbarat servisi BND'nin Başkanı Bruno Kahl'e ileterek destek istediği listenin ayrıntılarıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilişkili olduğu düşünülen 300 kişi ve 200 kuruluştan oluşan listede Alman Federal Meclisi milletvekili Michelle Müntefering'in adının da geçtiği ileri sürüldü.

Süddeutsche Zeitung ile kamu yayıncılık kuruluşları NDR ve WDR'in ortak araştırma ağının ulaştığı bilgiye göre MİT'in listesinde Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Federal Meclis milletvekili Michelle Müntefering ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili bir Berlin eyalet parlamentosu kadın milletvekilinin adı yer alıyor.

İki milletvekilinin isminin de MİT'in dosyasındaki 10 numaralı tabelada 'Gülen hareketiyle iyi ilişkiler içindeki güç merkezleri ve sivil toplum kuruluşları' başlığı altında geçtiği kaydediliyor.

Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkanı

Federal Meclis milletvekili Müntefering'in Pazartesi günü Federal Emniyet Teşkilatı tarafından konuyla ilgili bilgilendirildiği bildirildi. Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Müntefering, aynı zamanda Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkanlığı görevini yürütüyor. Müntefering en son şubat ayında Alman meclisinden milletvekilleriyle birlikte Türkiye'yi ziyaret etmişti.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings daha öncesinde yaptığı açıklamada MİT'in ilettiği listede bir Federal Meclis milletvekiliyle Federal Meclis üyesi olmayan bir kadın politikacının da yer aldığını açıklamıştı.

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AFP/dpa/BK/HS