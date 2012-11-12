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Politika

Arınç: MİT'in görüşme yapması yadırganmamalı

AKP'li Arınç, 'Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında gerekli çalışmaları yapmak, MİT'in görevidir' dedi

12 Kasım 2012 14:36

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MİT'in, terör eylemlerinin sona erdirilmesi için bazı görüşmeler yapmasının yadırganacak bir durum olmadığını belirterek, "MİT'in yaptığı görüşmelerin, Başbakan'ın bilgi ve talimatları doğrultusunda yapıldığı bizzat kendisi tarafından kamuoyuna açıklanmıştır" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın yazılı soru önergesini cevaplayan Arınç, terörle mücadele eden bütün ülkelerde terör eylemlerinin sona erdirilmesi amacıyla, o ülkenin istihbarat birimlerinin terör örgütleriyle çeşitli görüşmeler yaptıklarının bilinen bir gerçek olduğunu vurguladı.

Bu noktadan bakıldığında, 30 yılı aşkın bir süredir bölücü terörle mücadele eden Türkiye'de de terör eylemlerinin son erdirilmesi için MİT'in bazı görüşmeler yapmasının yadırganacak bir durum olmadığını ifade eden Arınç, şunları kaydetti:

"Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında gerekli çalışmaları yapmak, MİT'in görevidir.

Diğer yandan MİT'in yaptığı görüşmelerin, Sayın Başbakan'ın bilgi ve talimatları doğrultusunda yapıldığı bizzat Sayın Başbakanımız tarafından kamuoyuna açıklanmıştır."

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