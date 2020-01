"MİT'in darbe girişimini teyit ısrarı 2016'da yapılan 15 asılsız ihbar olabilir"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın darbe girişiminden istihbarat almasına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve Başbakan Binali Yıldırım'a geç haber vermesiyle ilgili olarak, "2016 yılı içinde 15 darbe girişimi ihbarı alınmış ancak doğru çıkmamıştı. 15 Temmuz günü alınan darbe ihbarının teyit edilmesindeki ısrar belki de buradan kaynaklanıyordu" diye yazdı. Selvi, darbe girişimini eniştesinden öğrendiğini söyleyen Erdoğan'ın "İstihbarat zafiyeti var" şeklindeki sözlerine ilişkin olarak, "Darbeden saatler önce alınan ihbar dahi işe yaradı. MİT Müsteşarı’nın Genelkurmay’a gitmesinden şüphelenip darbenin saatini öne çektiler. Eğer akşam 21.00’de değil de gece 03.00’te harekete geçseler, 16 Temmuz sabahı darbeye uyanabilirdik" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (9 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "Darbecilerin haberleştiği sistem" başlıklı yazısı şöyle:

15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ cuntasının istihbarat örgütlerine sızdırmadan nasıl haberleştiği konusu tam olarak aydınlatılabilmiş değil.

Kolay değil, emir-komuta zincirine rağmen tanklar yürütüldüğü, helikopterlerin kaldırılıp savaş uçaklarının Meclis’i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Özel Harekât’ı bombaladığı bir darbe girişiminden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ele geçirmek, eğer bu mümkün olmazsa öldürmek üzere helikopterlerin kaldırıldığı bir planlama söz konusu.

YAŞ toplantısı nedeniyle darbe tarihinin öne çekildiği üzerinde duruluyor. Ama darbe planının önceden hazırlandığı noktasında ittifak ediliyor. Darbe planının 17 Şubat’ta tamamlandığı, daha sonra güncellendiği söylenmişti. Tüm bunlara rağmen darbe ne MİT’e ne Emniyet İstihbarat’a ne de Jandarma İstihbarat’a sızmadı. 12 Eylül’de darbe planı MİT’in uçağıyla dağıtılmış fakat Başbakan’a haber verilmemişti. Bu kez öyle bir durum yoktu. 2016 yılı içinde 15 darbe girişimi ihbarı alınmış ancak doğru çıkmamıştı. 15 Temmuz günü alınan darbe ihbarının teyit edilmesindeki ısrar belki de buradan kaynaklanıyordu. Darbeden saatler önce alınan ihbar dahi işe yaradı. MİT Müsteşarı’nın Genelkurmay’a gitmesinden şüphelenip darbenin saatini öne çektiler. Eğer akşam 21.00’de değil de gece 03.00’te harekete geçseler, 16 Temmuz sabahı darbeye uyanabilirdik.

İç haberleşmede Tango

Fetullahçı Terör Örgütü istihbarata, gizliliğe çok büyük önem veren bir yapı. MİT, Emniyet ve Jandarma İstihbarat’ta bu sistemleri kullanıp yeni teknolojileri kurmuş bir yapılanmadan söz ediyoruz. Bu işi çok iyi biliyorlar. Başta CIA olmak üzere uluslararası istihbarat servisleriyle çalışmaları yıllarca yürüttüler. Şimdi o bilgi ve teknik imkânları mensubu oldukları FETÖ’nün hizmetine sunuyorlar.

17-25 Aralık Paralel darbe girişimiyle Erdoğan’a açık savaş ilan eden Paralel Yapı o tarihten itibaren haberleşme sistemini değiştiriyor. Bu ne zaman tespit ediliyor? 2016 yılının başında. FETÖ bu sistemi ne zaman kullanmaya başlamış? Hemen 2014 yılının başında. Yani 17-25 Aralık darbe girişiminden hemen sonra.

'By Lock’ adlı hem Android hem iOS tabanlı cihazlara uygun olan kriptolu mesaj uygulamasını kullanmaya başlamış. Kendi iç haberleşmelerinde daha çok Tango’yu tercih etmişler. MİT, 2016 yılı Mayıs ayı itibariyle By Lock uygulamasını kullanan FETÖ üyelerinin isimlerini, yazışmalarını, telefon numaralarını ve lokasyonları kısmi olarak çözüyor. By Lock üzerinden başta TSK olmak üzere devlete sızmış olan 40 bin FETÖ üyesi açığa çıkarılıyor. Bylock’un aktif kullanıcısı olarak TSK’da rütbeli 600 isim tespit ediliyor. Bu isimler 11 Temmuz 2016 günü MİT tarafından Milli Savunma Bakanlığı’na iletiliyor. 15 Temmuz’dan 4 gün önce.

Cep telefonlarıyla yüklenmemiş

MİT, By Lock programının kriptolarını kırarken, FETÖ’cüler bu arada başka bir programı kullanmaya başlamış bile. Darbe planlarının yüklendiği programın adı, ‘Eagle’. Bu programı laptop’lara ve sabit bilgisayarlara yüklemişler. Ama dikkat edin, cep telefonlarına bu sistem yüklenmemiş. Bu sistemi kullananlar laptop’larını sabit tutmuş, bulunduğu alanın dışına çıkarmamışlar, darbe gecesi sinyal takibinden kurtulmak için. O nedenle darbe gecesi aralarında WhatsApp ve Tango üzerinden haberleşiyorlar. Eagle sisteminde üç katmanlı şifreleme tekniği ve hayalet insan konsepti kullanılıyor. Kendi aralarında da kod ismiyle haberleşen FETÖ’cüler, Eagle sisteminde de isim, soyisim ve telefon bilgilerini girmek yerine kod adı kullanıyor. Her iki sistem üzerinden 100 milyondan fazla kriptolu mesaj çözülüyor. 150 bin kullanıcıdan 56 bin FETÖ’cünün kimliği tespit ediliyor.

FETÖ’cüler neden ‘By Lock” ve ‘Eagle’ programlarını tercih ediyorlar. İstihbarat birimlerine yakalanmamak için, Türkiye kodu olmayan sistemleri tercih ediyorlar. 15 Temmuz gününe kadar darbenin hiçbir yere sızmaması dikkate alındığında sistemi kullanma konusunda başarıları ortada.

Darbe gecesi ise imamlar WhatsApp üzerinden haberleşiyor. Çağrılarını oradan yapıyorlar. Ancak o gece darbeci generaller farklı bir haberleşme sistemi kullanıyor.