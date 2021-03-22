Mithat Sancar hakkında Nevruz soruşturması başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, Diyarbakır Nevruz Bayramı'ndaki konuşması gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır Nevruz'unda yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Sancar hakkında, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.
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