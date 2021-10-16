Mithat Sancar'dan Yeniçağ yazarı Uğuroğlu'na: "Benim adıma söyledikleri tümüyle yalandır" gibi bir söz kullanmadım

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, eski CHP milletvekili Aydın Ayaydın hakkındaki açıklamasını köşesinde aktaran Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na, “’Benim adıma söyledikleri tümüyle yalandır’ gibi bir söz kullanmadım, tarzım ve üslubum gereği kullanmam da” dedi.

Sancar, eski CHP milletvekili Aydın Ayaydın'ın T24'te yayınlanan "İşte size 2023 Cumhurbaşkanı adayları" başlıklı yazısının ardından Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında anlattığı diyaloglarına ilişkin açıklamaları hakkında Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’na konuşmuştu. Uğuroğlu, Sancar’ın Ayaydın’a yönelik, “Benim adıma söyledikleri tümüyle yalandır” dediğini aktarmıştı. Uğuroğlu bugünkü yazısında Mithat Sancar’dan söz konusu ifadeye ilişkin kendisine gelen uyarı ve düzeltmeyi yayımladı. Sancar şunları kaydetti:

"Merhaba Orhan Bey. Yazınızı okudum. Üzülerek belirtmek isterim ki, benim aktardıklarımı yazacaksanız, kırıcı ve incitici bir ifadelerden özenle kaçınılması gerektiği şeklindeki hatırlatmama uygun olmamış. Ben programı izlememiştim. Siz programın deşifresini bana yollayabileceğinizi söylediniz, kısa bir süre sonra da yolladınız.

Şu kadarını belirtmem yeterli olur sanırım: Havaalanında uçuş saatini beklerken Aydın Bey yanıma geldi. Ayaküstü diye tabir edilen kısa bir görüşme oldu. Kendisi bir şeyler anlattı, ben daha çok dinledim, bir tespit veya yorum yapmadım. Programın deşifrelerini okuduktan sonra, Aydın Bey'in görüşmenin içeriğini kendine göre aktardığını ve yönlendirici yorumlar yaptığını gördüm. Sizi tekrar arayıp bu değerlendirmemi aktardım.

'Benim adıma söyledikleri tümüyle yalandır' gibi bir söz kullanmadım, tarzım ve üslubum gereği kullanmam da. Bu mesajımı köşenizde yayınlarsanız sevinirim."

TIKLAYIN - Mithat Sancar’dan Aydın Ayaydın açıklaması: Kendisi anlattı, kendisi dinledi; tek satır yorum yapmadım