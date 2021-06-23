Mithat Sancar’dan Kobani davası tepkisi: İddianame hukuksuzdur, bir siyasi bildiridir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Kobani davası ile kapatma davası üzerine çalışacak olan “Hukuk Bürosu”nu ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Sancar, “İddianame hukuksuzdur. Bir siyasi bildiridir. Derme çatma, toplama bir tür çöp bidonu şeklinde hazırlanmıştır. Benim 2018'de yaptığım konuşmada Selahattin Demirtaş'ı masum gösterme gerekçe yapılmış” ifadelerini kullandı.

Sancar HDP'ye yönelik açılan kapatma davasıyla ilgili de konuşan Sancar, "HDP kapatılırsa o zaman seçimlerde en başta seçimlerde Türkiye’nin geleceğini belirleyecek şekilde ağırlığımızı, gücümüzü en net şekilde ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü HDP tek tek şahıslardan ibaret değildir. HDP fikriyatının asıl taşıyıcısı bu kadar zulme rağmen zerre boyun eğmeyen halkın kendisidir. O halk burada küçük hesaplar yapanları, kirli oyunlar oynayanlara gerekli cevabı hiçbir tereddütte yer bırakmayacak şekilde verecektir. Eğer birileri bu davayı HDP'yi tereddüte düşürmek, tabanını şaşkınlığa uğratmak gibi bir hesapla açmış ve yürüteceklerse onlara da cevabımız son derece açıktır. Bu hesaptan vazgeçsinler. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Bu hesabı yapıyorlarsa hem yanılacaklar hem de bütün her yerleri kızarana kadar utanacaklar. Şantajla tehditle davayı demokrasi kılıcı gibi sallama hesabıyla hareket edenler ya gerçekten akıllarını yitirmişler ya da HDP'nin dayandığı halk gücünün ne olduğunu anlamamışlar" dedi.

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