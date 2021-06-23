Kobani davası | Avukat Bayraktar: Deniz Poyraz’ın katli ile MHP arasında iltisakın ötesinde ilişki var, Devlet Bahçeli bu cinayetle iltisaklıdır

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Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan davada üçüncü duruşmasının 8. oturumu başladı.

Duruşma HDP MYK üyesi Alp Altınörs’ün avukatı Kazım Bayraktar’ın savunmasıyla devam ediyor. Bayraktar, "AİHM bizi bağlamaz politikasıyla yargılanıyorlar’’ dedi.

Bayraktar, geçtiğimiz hafta HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen saldırıya da davada değindi. Bayraktar, "HDP binalarına yapılan saldırılar, katliamlar ile yargılama arasında iltisak vardır. Deniz Poyraz’ın katli ile MHP arasında iltisakın ötesinde ilişki var. Devlet Bahçeli bu cinayetle iltisaklıdır" ifadesini kullandı.

Av. Cemile Turhallı Balsak: ’Oluk oluk kanlarını akıtacağız’ diyen Sedat Peker beraat ederken Alp gibi aydın, yazar, ekonomist bir kişinin düşünceleri yüzünden 37 kez müebbetle yargılanmasını anlamak mümkün değil. Gizli tanığın ifadeleri yarım, sorulara tam olarak yanıt vermiyor. Ama siz burada gizli tanığın yarım bıraktığı soruları müvekkillere sorarak tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bunun tek bir nedeni var; gizli tanık yok.

Dava, İsmail Şengül'ün savunması ile devam ediyor: Kobani Davasının 6 yıl sonra açılmış olması siyasi konjonktüre bağlıdır