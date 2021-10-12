Mithat Sancar: Amacımız Türkiye'nin en geniş demokrasi ittifakını oluşturmak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Bizim amacımız Türkiye’nin bütün ezilenleri, ötekileştirilenleri, mağdurları, emekçileri, kadınları ve gençleri ile en geniş demokrasi, eşit yurttaşlık ve özgürlük ittifakını oluşturmaktır. Bu ittifakta HDP’nin herhangi bir tekelcilik iddiası yoktur. Bütün çağrı yaptığımız kesimlerle eş değerlik esastır” dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, daha önce açıkladıkları ‘tutum belgesi’ ile ilgili bulundukları temaslar kapsamında, Ankara’da Alevi kurumu temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eş Genel Başkan Mithat Sancar, şunları söyledi:

“Alevi toplumunun sorunları yıllardır konuşuluyor ama çözüm üretilmediği gibi bu sorunların derinleşeceği inkarcı politikalar uygulanıyor. Biz bu politikaların son bulmasının, yeni bir başlangıcın çoğulcu, demokratik bir düzlemde kurulacağını düşünüyoruz. Bunu da ancak ortak mücadele için temel ilkelerde buluşarak gerçekleştirebileceğimizi söyleyebilirim. Başka şehirlerde farklı kesimlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bundan önce de benzer görüşmeler yaptık. Bizim amacımız Türkiye’nin bütün ezilenleri, ötekileştirilenleri, mağdurları, emekçileri, kadınları ve gençleri ile en geniş demokrasi, eşit yurttaşlık ve özgürlük ittifakını oluşturmaktır. Bu ittifakta HDP’nin herhangi bir tekelcilik iddiası yoktur. Bütün çağrı yaptığımız kesimlerle eş değerlik esastır.”

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