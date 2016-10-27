Mithat Can Özer'den annesi Sezen Aksu'ya şarkı

Annesi Sezen Aksu’nun izinden yürüyüp müzik dünyasına giren Mithat Can Özer, ilk albümünü ‘Aşk Mevsimi’ni müzikseverlere sundu. Özer, çalışmada annesi Sezen Aksu için yazdığı 'Acıya Tanığım' isimli şarkıya da yer verdi.

Tarkan dahil birçok sanatçıya verdiği söz ve bestelerin yanı sıra dizi müzikleriyle de adından söz ettiren 34 yaşındaki Özer, toplam 11 şarkıdan oluşan 'Aşk Mevsimi' albümünde, 8 şarkının söz ve müziğine imza attı.

İlk klibin yönetmenliğini de üstlenen Özer, 'Ateş Böceği' isimli şarkısının klip çekimlerine Beykoz Kundura Fabrikası’nda başladı.

Şarkının Sözleri

Özer'in annesi Sezen Aksu'ya yazdığı ve seslendirdiği 'Acıya Tanığım' isimli şarkının sözleri şöyle:

Gün yine doğar, güz benim adım

Ben daha doğmadan

Acıya tanığım

Bir göz damlası düşer boynuma

Annemin eli olur

Dokunur şevkatle koynuma

Denizin ortasında kalmış gibiyim

Sonra dalga dalga

Karaya vurmuş gibiyim

Ne kadar kalkabilir insan altından?

Hangi gün katıksız bir sevince doğar?

Tanığım ümide de daha doğmadan

En umulmadık anda

Elinden tutar