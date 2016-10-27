Mithat Can Özer'den annesi Sezen Aksu'ya şarkı

Annesi Sezen Aksu’nun izinden yürüyüp müzik dünyasına giren Mithat Can Özer, ilk albümünü ‘Aşk Mevsimi’ni müzikseverlere sundu. Özer, çalışmada annesi Sezen Aksu için yazdığı 'Acıya Tanığım' isimli şarkıya da yer verdi.
Tarkan dahil birçok sanatçıya verdiği söz ve bestelerin yanı sıra dizi müzikleriyle de adından söz ettiren 34 yaşındaki Özer, toplam 11 şarkıdan oluşan 'Aşk Mevsimi' albümünde, 8 şarkının söz ve müziğine imza attı.
İlk klibin yönetmenliğini de üstlenen Özer, 'Ateş Böceği' isimli şarkısının klip çekimlerine Beykoz Kundura Fabrikası’nda başladı.
Şarkının Sözleri
Özer'in annesi Sezen Aksu'ya yazdığı ve seslendirdiği 'Acıya Tanığım' isimli şarkının sözleri şöyle:
Gün yine doğar, güz benim adım
Ben daha doğmadan
Acıya tanığım
Bir göz damlası düşer boynuma
Annemin eli olur
Dokunur şevkatle koynuma
Denizin ortasında kalmış gibiyim
Sonra dalga dalga
Karaya vurmuş gibiyim
Ne kadar kalkabilir insan altından?
Hangi gün katıksız bir sevince doğar?
Tanığım ümide de daha doğmadan
En umulmadık anda
Elinden tutar