'Mithat Bey ile yine uçmak isterim'

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Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde yaklaşık 20 gün önce yamaç paraşütüyle atlayış yaparken heyecan ve korku dolu anları kameraya yansıyan yolcu ile pilotun görüntüleri, internette tıklanma rekorları kırıyor. Soyadını bilmediği Mithat adındaki yolcusuyla kendisinin de ayrı bir deneyim yaşadığını belirten pilot 25 yaşındaki Hikmet Feridun Keleş, o anları anlattı.Fethiye’nin Ölüdeniz Beldesi’ndeki dünyanın en iyi yamaç paraşütü pistlerinden biri olan 1900 metrelik Babadağ’dan yaklaşık 20 gün önce Mithat adlı yolcusuyla atlayış yapan 8 yıllık pilot Hikmet Feridun Keleş, kendisine ilginç gelen uçuş görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Görüntüler sanal alemde, ardından haber siteleri ve televizyon haberlerinde yeraldı.Yamaç paraşütü pilotu Hikmet Feridun Keleş, Mithat ismindeki yolcusuyla hızlı dönüş (spiral) ismini verdiği akrobasi hareketlerine başladıktan sonra ilginç ve korku dolu anları gösteren görüntülerin yaşandığını söyledi. Hızlı dönüşlerde yolcu, "Abi Allahıma, Allahıma, yardım et bana Allahım. Gözümü kapattım ben. Allahım düştük, yardım et bana. Abi yapma elini ayağını öpeyim abi. Vallahi kalbim duracak. Abi Allahını seversen abi. Allahım bıraktım ben kendimi, kamerayı bıraktım abi, yalvarırım sana abi, abi ölüyorum abi, kurban olayım yapma bir daha abi" diye bağırıyordu.Yolculara akrobasi hareketlerinin istekleri doğrultusunda yaptıklarını belirten pilot Hikmet Feridun Keleş, "Arabayla Babadağ’a çıktığımızda son derece rahattı. Hiçbir sıkıntı yoktu. Uçuşa geçtiğimizde de havada normal uçuştayken heyecanlanmaya başladı" dedi.Yolcusunun havalandıktan sonra heyecanlı şekilde konuştuğunu belirten Keleş, "Akrobasi hareketlerini yolcuya mutlaka sorarız. Ben ’Abi biraz heyecan ister misin, hareket yapalım mı??’ dedim. O da istediğini belirtti. Dönmeye başladığımız da kameraya yansıyan görüntüler oluştu. İlk defa böyle bir yolcuyla uçuş gerçekleştirdim. Daha öncede çok heyecanlanan görmüştüm ama bu kadarıyla ilk defa karşılaştım. Mithat abi bir yandan korkuyordu, öbür taraftan da akrobasi hareketlerini istiyordu. Aşağı indiğimizde de görüntüleri izlediğinde, çok mutlu olduğunu, çok hoşuna gittiğini söyledi. Mithat ağabeyi tekrar uçurmak istiyorum" diye konuştu.Fethiye Babadağ’dan yamaç paraşütü atlayışlarının fiyatları 50 lira ile 130 lira arasında değişiyor.