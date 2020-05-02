Mithat Alam Film Merkezi Türkiye sinemasının hafızasını online erişime açtı

Mithat Alam Film Merkezi, Türkiye Sineması Görsel Hafıza Projesi kapsamında 75 sinemacıyla yaptığı söyleşileri online erişime açtı.
Türkiye Sineması Görsel Hafıza Projesi, sinemaya emek veren kişilerle yapılan bir sözlü tarih çalışması.
Mithat Alan Film Merkezi, 20. yıl nedeniyle bu söyleşileri online erişime açtı.
Proje kapsamında görüşülen 75 sinemacı arasında Tomris Giritlioğlu, Rekin Teksoy, Memduh Ün, Filiz Akın, Ahmet Mekin,Erol Günaydın, Suzan Avcı, Aram Güleryüz, Vedat Türkali gibi isimler var.
Bu söyleşiler Mithat Alam Film Merkezi arşivinden erişilebilir durumda.