MİT'e yeni fon kaynağı

Today's Zaman'dan Abdullah Bozkurt, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni bir fon kaynağı edindiğinin ortaya çıktığını yazdı.

Today's Zaman gazetesi yazarlarından Abdullah Bozkurt'un "Türkiye'nin zaptedilemeyen casusluk teşkilatı" başlığı ile 26 Kasım'da yayımlanan yazısının çevirisi özetle şöyle:

20 Kasım tarihinde yayımlanan kabine kararına göre, Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF), MİT'ten talep geldiği durumlarda, MİT'e bütçe dışı yardımda bulunabilecek. Karar, MİT'in ekipman alması gereken durumlarda SSDF ile temasa geçerek nakdi yardım alabilmesini sağlıyor.

Söz konusu karar öncesinde MİT gerekli ekipmanları Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan (SSM) temin ediyordu. MİT'in ekipman başvurularını, SSM yönetiyor ve SSM'nin belirlediği prosedürler uyarınca ekipman teslimi yapılıyordu. Ancak yeni düzenleme ile, MİT istediği zaman SSDF'den ekipman yerine para alabileceği için, sözkonusu paranın nasıl harcandığına ilişkin denetleme de zorlaşıyor. Çünkü MİT harcamalarını açıklama konusunda SSM'ye kıyasla daha katı.

MİT'e nakdi yardım yapacak olan SSDF'nin 2012 yılındaki bütçesi 6 milyar TL idi. MİT'in bu kurumda alacağı yardımlar, kendisine hazineden ayrılmış olan bütçenin dışında tutuluyor. MİT'in 214 bütçesi 1.1 milyar TL olarak açıklanmıştı. Bu rakam 2006 bütçesinden yüzde 70 daha fazla.