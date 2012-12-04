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MİT'e hukukçu aranıyor

MİT alınacak hukukçu için 5 yıllık deneyim şartı da istiyor

04 Aralık 2012 21:28

MİT Müsteşarlığı, hakim veya savcı statüsünde çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk müşaviri olarak görev yapanlar arasından hukukçu alımı yapacak.

MİT Müsteşarlığı, idari veya adli yargıda (askeri yargı dahil) hakim veya savcı statüsünde çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk müşaviri olarak görev yapanlar arasından hukukçu alacak.
 
Başvuru yapabilmek için, bu görevlerde en az 5 yıllık deneyime sahip bulunmak ve 1 Aralık 1967 veya sonrası doğumlu olmak gerekiyor. 
 
Ayrıca, en az 5 yıl çalıştıktan sonra bu görevlerden kendi istekleriyle ayrılanlar da başvuruda bulunabilecek.
 
Başvurular 5-24 Aralık 2012 tarihleri arasında Müsteşarlığın ''www.mit.gov.tr'' sitesi üzerinden online olarak yapılacak.
 

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