T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

MİT'e 15 Temmuz'dan sonra 10 bin 195 ihbar yapıldı

İhbarlarda en çok artış mayıs ayında olmuştu

01 Ekim 2016 10:04

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) vatandaşlardan ihbar yağdı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, aylık ortalama 2 bin olan ihbar sayısı son darbe girişiminin ardından 10 bini aştı. İhbarların tamamına yakını FETÖ ile ilgili. 20 Temmuz 2015 Suruç patlaması ile başlayan terör saldırıları sürecinde MİT’te ihbarlarda artış yaşanmıştı. 

MİT’e “yardımcı olma” içerikli ihbar bırakanların sayısı terör saldırılarının ardından 2 binlerden 3 binlere çıkmıştı. İhbarlarda en çok artış ise 2016 Mayıs ayında oldu. 

MİT verilerine göre mayıs ayında 3 bin 563 vatandaş MİT’e ihbar başvurusunda bulunmuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise MİT’e ihbar yağdı. Haziranda 2 bin 800 ihbar yapılırken temmuzda 7 bin, ağustosta ise 10 bin 195 ihbar oldu. Önemli bir not: İmzasız ihbarlar dikkate alınmayacak. 

ETİKETLER

15 Temmuz10 bin 195ihbarMİT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24