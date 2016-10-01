MİT'e 15 Temmuz'dan sonra 10 bin 195 ihbar yapıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) vatandaşlardan ihbar yağdı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, aylık ortalama 2 bin olan ihbar sayısı son darbe girişiminin ardından 10 bini aştı. İhbarların tamamına yakını FETÖ ile ilgili. 20 Temmuz 2015 Suruç patlaması ile başlayan terör saldırıları sürecinde MİT’te ihbarlarda artış yaşanmıştı.

MİT’e “yardımcı olma” içerikli ihbar bırakanların sayısı terör saldırılarının ardından 2 binlerden 3 binlere çıkmıştı. İhbarlarda en çok artış ise 2016 Mayıs ayında oldu.

MİT verilerine göre mayıs ayında 3 bin 563 vatandaş MİT’e ihbar başvurusunda bulunmuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise MİT’e ihbar yağdı. Haziranda 2 bin 800 ihbar yapılırken temmuzda 7 bin, ağustosta ise 10 bin 195 ihbar oldu. Önemli bir not: İmzasız ihbarlar dikkate alınmayacak.