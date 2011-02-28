-MİT'ÇİYE ÖZEL GÜVENLİK OLMA HAKKI TBMM (A.A) - 28.02.2011 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve genel kolluk kuvvetlerinden emekli olanlar ile en az 5 yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanların özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasına imkan veren teklif, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup başkanvekilleri Suat Kılıç, Ayşenur Bahçekapılı, Nurettin Canikli ve Bekir Bozdağ imzasıyla verilen teklif, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeriyor. Teklif, helikopter kazasında yaşamını yitiren eski BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun verdiği teklifin hükümlerini de içeriyor. Teklifle, özel güvenlik şirketleri tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilecek. Bu düzenlemeyle, şirketlerin cezai yaptırıma maruz kalmalarının önüne geçilmek amaçlanıyor. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da, ''özel güvenlik şirketleri tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir'' hükmünde değişiklik yapılıyor. Özel güvenlik görevlileri, bir defaya mahsus ruhsat harcı ödeyerek görevlerine devam edebilecek. Teklifle, özel güvenlik şirketlerinin yanı sıra alarm izleme merkezlerinde ve eğitim kurumlarında kurucu ve yöneticilerinde de güvenlik soruşturması yapılacak. özel güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her 5 yılda bir yenilenecek. Yükseköğrenim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmayacak. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az 5 yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlara, özel güvenlik eğitimi şartı ile yasadaki ''Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak'' şartı aranmayacak. Yasadaki, ''Genel kolluk kuvvetinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az 5 yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz'' hükmü metinden çıkarılıyor. Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca da verilebilecek. -KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN KREDİ BORCU- Teklifle küçük sanayi sitelerinin desteklenmesi amacıyla verilen kredilerden kaynaklanan borçlarını ödeyemeyen girişimcilere ödeme kolaylığı sağlamak için kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerden muaccel olanlar (hemen ödenmesi gerekenler) için enflasyon oranında güncelleme yapmak suretiyle yeniden yapılandırma imkanı getiriliyor. Buna göre, 31 Aralık 2010 tarihinden önce küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği halde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kredi alacaklarının asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer'ileri yerine, yasanın yayımlandığı tarihe kadar TÜFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde bu alacak yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 36 ayda 36 eşit taksitle ödenmesi şartıyla, fer'ilerinin tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Taksitle ödemelerde 12 eşit taksit için 1,05, 18 eşit taksit için 1,07, 24 eşit taksit için 1,10 ve 36 eşit taksit için 1,15 katsayı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Teklifle, Hazine adına kayıtlı olup yüksek öğretim kurumlarına tahsis edilen taşınmazlardan ihtiyaç bulunmayan veya tahsis amacında kullanılmayan taşınmazların kiralanması veya üzerlerinde 49 yıla kadar sınırlı ayni hak tesis edilmesi suretiyle değerlendirilebilecek. Buna, ilgili yüksek öğretim kurumunun teklifi üzerine, elde edilecek gelirin yüzde 30'unun Hazineye verilmesi şartıyla Maliye Bakanlığında belirlenecek usul ve esaslara göre izin verilebilecek. -DSİ'YE SULH YOLUYLA ÇÖZÜM YETKİSİ- Teklif, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün işleriyle ilgili sulh yoluyla çözüm yetkisi getiriyor. Genel Müdürlük ile kamu kurum ve kuruluşları, gerçek veya tüzel kişiler arasında ortaya çıkabilecek, ivedilikle çözülmesinde yarar görülen, bir sözleşme bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, henüz yargı mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş uyuşmazlıklarda; kovuşturulmasında veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında tanınacak veya terkin edilecek hak ve işe karşılık gelen menfaatlerden; 1 milyon liraya kadar genel müdür, 10 milyona liraya kadar bakan, 10 milyon liradan fazla olanların ise sulh yoluyla hallinde Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Teklifle, DSİ Genel Müdürlüğüne 93 avukat kadrosu tahsis ediliyor. AR-GE projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı için sınır, her takvim yılı için 10 milyon liradan 30 milyon Türk Lirasına çıkarılıyor. -SPOR FEDERASYONLARI ''BAĞIMSIZ'' OLACAK- Bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif, spordaki Tahkim Kurulu kararları konusunda Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararından doğan boşluğu gideriyor. Teklife göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ''özerklik'' olan ek 9. maddesinin başlığı ''bağımsız spor federasyonları'' olarak değiştirilecek. Spor ile ilgili faaliyetleri yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonları uluslararası faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak üzere bağımsız spor federasyonları kurulacak. Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, bakanın teklifi ve Başbakanın kararı ile kurulacak ve kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ile tüzel kişilik kazanacak. -SPOR FEDERASYONLARININ MERKEZİ ANKARA- Spor Federasyonlarının merkezi Ankara olacak. Federasyonların merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten oluşacak. Genel Kurul, federasyonun en üst organı olacak. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, genel kurul toplantılarında gözlemci bulunduracak. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu bakana sunulmak üzere 15 gün içerisinde verecek. Genel kurul üye sayısı, olimpik ve paralimpik spor dallarında 150'den az, 300'den fazla, diğer branşlarda ise 100'den az, 200 üyeden fazla olamayacak. Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve salt çoğunluk ile karar alacak. Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılacak. Olağan ve olağanüstü genel kurullarını öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurulları 60 gün içerisinde yapılacak; federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılacak. Federasyon Başkanının, en az lise mezunu olması, son 5 yıl içerisinde 3 ay veya 6 ay hak mahrumiyeti cezası almaması; zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan ceza almamış olması gerekecek. -ÜYELER İSTİFA ETMEDİKÇE YENİSİ GÖREVLENDİRİLEMEYECEK- Tahkim Kurulu, bağımsız ve tarafsız olacak. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemeyecek. Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte özerk olan spor federasyonları, bağımsız spor federasyonu olarak kabul edilecek.