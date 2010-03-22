Mitchell'den 'itidal' çağrısı

T24 - ABD Orta Doğu temsilcisi George Mitchell, Filistin toprakları ile Doğu Kudüs'te meydana gelen şiddet olaylarının ardından İsrail ve Filistin'e "itidal" çağrısında bulundu.



Mitchell, Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD ve Başkan Obama adına tüm tarafları itidalli olmaya" çağırarak, "giriştikleri çabalarda ilerleme kaydedebilecekleri bir sırada huzur ve sükunet sahibi olmak gerektiğini" belirtti.



Mitchell, "dolaylı görüşmeleri başlatmayı ve barışa doğru ilerlemeyi sağlayacak koşulları oluşturmak amacıyla, gelecek günlerde İsrailli ve Filistinli yetkililerle görüşmelerini sürdüreceğini" kaydetti.



Abbas'ın son olaylardan dolayı kaygılı olduğunu söyleyen Mitchell, Abbas'la "en kısa sürede dolaylı görüşmelere başlama konusundaki ortak dileklerini" paylaştıklarını söyledi.



Mitchell, Ürdün Kralı Abdullah ile de bir araya geldi. Ürdün Krallığı'nın bildirisinde, Kral Abdullah'ın Mitchell'e, "İsrail'in kışkırtıcı eylemlerine son vermesi gerektiği, ABD'nin görüşmelerin yeniden başlamasının önündeki engelleri kaldırmak için çalışması gerektiği" belirtildi