MİT: Zindaşti ile bağlantılı 11 kişi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İran'ın, İstanbul'da muhalif bir ismi kaçırdığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ile irtibatlı 11 kişinin yakalandığını duyurdu.
İsveç’te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab'ın Türkiye’ye geldikten sonra ortadan kaybolmasıyla MİT olaya ilişkin çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalarla Chaab'ın, Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğü öne belirtildi. Chaab'ın kaçırılmasına ilişkin Zindaşti ile bağlantılı 11 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.