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MİT, Zarrab ve bakanlar konusunda Başbakan'ı önceden uyardı mı?

Hükümeti sarsan 17 Aralık operasyonundan 8 ay önce MİT’in Rıza Zarrab ve bazı bakanlar arasındaki ilişkiler konusunda bir raporla Başbakan'ı bilgilendirdiği iddia edildi

03 Ocak 2014 20:48

Arzu Yıldız-Ankara

Ankara’daki bir yolsuzluk davasında yargılanan bir MİT mensubu tarafından hazırlandığı iddia edilen raporda, 17 Aralık operasyonundan sonra tutuklanan İranlı işadamı Reza Zarrab’ın bazı bakanlarla ilişkilerine dikkat çekildiği belirtildi.

Alınan bilgilere göre, raporda, Zarrab'ın, yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmadan dokuz gün sonra kabineden ayrılmak zorunda kalan bakanlar Muammer Güler ve Zafer Çağlayan ile yakın ilişkide olduğu ve kardeşi Mohammed Zarrab’ın TC vatandaşlığına kabulü için bakanlarla görüştüğü, birlikte Umre’ye gidip geldikleri, Çağlayan’ın oğlunun 12 Nisan’daki düğününde Ebru Gündeş’in sahne aldığı, Barış Güler’e "danışman" sıfatıyla iki yıl boyunca 15 bin dolar aylık vereceği yolunda iddialar yer aldı.

Raporda, Zarrab’ın yakın gelecekte ABD’nin "yasaklı kişiler" listesine girebileceği, Türkiye’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye-AB ilişkilerinde sorun yaşanabileceği, Çağlayan ve Güler ile ilişkisinin ortaya çıkması halinde bu durumun hükümet aleyhinde kullanılabileceği uyarısı yapıldığı da belirtiliyor. Raporu sunduğu belirtilen MİT mensubunun 17 Aralık operasyonu öncesinde MİT’in bu konuda Başbakan'ı bilgilendirdiğini aktardığı öne sürüldü.

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