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Politika

MİT yetkilileri için Meclis'te olağanüstü önlem

Son iki toplantısını Mili Savunma Komisyonu'nda yapan komisyon, bu kez de MİT için Adalet Komisyonu'nu seçti

27 Şubat 2013 14:31

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Böcek Komisyonu’nda yasa dışı dinlemelere ilişkin bilgilendirme yapacak MİT yetkilileri için Meclis’te olağanüstü önlemler alındı. 

Son iki toplantısını Mili Savunma Komisyonu’nda yapan komisyon, bu kez de MİT için Adalet Komisyonu’nu seçti. Basına kapandıktan sonra MİT’çiler, komisyon salonuna açılan ve komisyon başbakanının kullandığı özel odadan içeri girdi. 

Erken saatlerde başlayan MİT trafiğinde, toplantının yapılacağı koridorun boşaltılmasının da konuşulduğu kulislere yansıdı. Böcek Komisyonu tutanaklarında, toplantıya katılan MİT mensuplarının adı deşifre edilmeyecek. Tutanaklarda, “ MİT mensubu” diye geçecekler.

 

MİT için üçüncü kez salon değiştirildi

 

B Blokta bulunan Araştırma Komisyonu, Ana Binadaki Milli Savunma Komisyonu toplantı salonundan sonra, MİT toplantısı başka bir salonda yapıldı.

CHP ve MHP genel başkanları ile gurup başkanvekillerinin ve gurup yöneticilerinin bulunduğu koridorda bulunan Grup Adalet Komisyonu’nu seçti.

 

MİT için koridorun boşaltılması bile tartışıldı

 

Adalet Komisyonu’nun bulunduğu katta çalışanların ya da o sırada oradan geçenlerin MİT mensuplarını görmemeleri için koridorun boşaltılması tartışmaları da kulislere yansıdı. Komisyon, saat 11.00’da toplandı. Ancak, milletvekili, basın mensupları ve komisyon uzmanları toplantı salonunda yer aldı. MİT’ten hiçbir yetkili salona girmedi.

 

Başkanın odasından toplantı salonuna mı geçtiler?

 

Açıklamaların ardından toplantı salonu basına kapandı. Ancak, MİT’çiler koridorda görünmedi. Erken saatte  geldikleri tahmin edilen istihbaratçıların toplantı salonuna başkanın özel odasından açılan kapıdan girdiklerine dikkat çekiliyor.

 

Tutanaklara MİT’çilerin isimleri geçmeyecek

 

Böcek Komisyonu Başkanı AKP Tokat Milletvekili Zeyit Aslan, basına açık bölümde, MİT mensuplarının komisyona bilgi vereceğini söyledi. Aslan, MİT Yasası uyarınca, MİT’çilerin adlarının tutanaklara açık biçimde yazılamayacağına dikkat çekti. Komisyon tutanaklarına, “MİT mensubu” diye geçecek.

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