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MİT: Yeşil, Şemdin Sakık'ı öldürmek için başvurdu

Susurluk Raporu'nda yer alan Yeşil'in, Şemdin Sakık'ı öldürmek için MİT'e başvuruda bulunduğu ifadeleri üzerine mahkeme, olayın doğru olup olmadığını MİT Müsteşarlığı'na sordu

24 Ocak 2014 14:55

Diyarbakır’da Kürt aydın ve yazar  Musa Anter cinayeti davası dosyasına Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çarpıcı bir belge gönderildi. MİT’ten gönderilen belgede 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım’ın bir jandarma yetkilisi aracılığı ile Şemdin Sakık’ı öldürmek için başvurduğu, ancak bunun kabul edilmediği belirtildi.

Felat Bozarslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Diyarbakır 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yazar Musa Anter’in öldürülmesi davasında Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan çarpıcı bir belge gönderildi. Kutlu Savaş’ın hazırladığı Susurluk Raporu’nda yer alan Yeşil’in Şemdin Sakık’ı öldürmek için MİT’e başvuruda bulunduğu ifadeleri üzerine Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, olayın doğru olup olmadığını MİT Müsteşarlığı’na sordu.

Mahkemenin talebi üzerine MİT Müsteşarlığı 4 gün önce olayla ilgili cevap yazdı. 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen cevap yazısında MİT kayıtlarında inceleme yapıldığı belirtilerek, "16.02.1993 tarihinde Diyarbakır’daki bir jandarma yetkilisinin ilgili birimimizle yaptığı görüşmede; Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın teşkilatımızla ilişki kurmak istediğini, yanında Muş alan sorumlusunun bulunduğunu, Şemdin Sakık’ı öldürmeyi planladığını ve eylemden sonra İsviçre’ye gitme garantisi istediğini belirttiği, anılan teklifin kabul edilmediği hususlarının yer aldığı belirlenmiştir" denildi.

Okunduktan sonra dava dosyasına konulan filigramlı belgede MİT Müsteşarı adına Hukuk Müşaviri’nin imzası yer aldı.

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