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MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda PKK'ya ait patlayıcı ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirilerek, ihma edildi

20 Mart 2018 21:10

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirilerek, ihma edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Şırnak MİT Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda, Uludere ilçesi Yemişli köyü Yekmal mezrası ile Habur Sınır Kapısı arasında PKK/KCK terör örgütü tarafından güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanılmak üzere gizlenmiş halde patlayıcı ve düzenekler bulunduğu belirtildi. Operasyonda, 2.5 kg plastik patlayıcı madde, 8 elektrikli fünye, 2 el yapımı patlayıcı alıcı ateşleme anahtarı, 200 metre iletken kablo, 1 adet 6 voltluk akü, 4 büyük pil, 8 parça tesiri için mermer parçası, 3 kalem pil, 2 elektrikçi bandı ele geçirildiği kaydedildi. Ele geçirilen el yapımı patlayıcının daha sonra imha edildiği bildirildi.

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