MİT ve emniyetin "Örgüt üyesi olduklarına dair bilgi yok" dediği iki Rojavalı göçmen 8 aydır tutuklu!

Rojava’dan Türkiye’ye gelen Ruken Remo, 31 Ekim 2016 tarihinde Star Medya Grubu önünde fotoğraf çektiği sırada binanın güvenlik görevlisi tarafından keşif yaptığı düşünülerek polise ihbar edildi; sonrasında tutuklandı. Remo’yu arayan arkadaşı Heysem Hanan da, arkadaşını aradığı telefonda polislerin çıkması üzerine gittiği karakolda gözaltına alındı. Remo ve Hanan örgüt üyeliği suçlamasıyla yaklaşık 8 aydır tutuklu. Bu süreçte mahkemeye iki isimle ilgili MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yazılar ulaştı. MİT ve Emniyet’in mahkemeye gönderdikleri yazılarda Remo ve Hanan’ın “örgüt üyesi olduklarına dair bir bilgi yoktur” dendi. Özellikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yazısındaki “ailelerini geçindirmek için tekstil işçisi olarak çalışmaktadırlar” bilgisi dikkati çekti.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre,b Ruken Remo, iş bulmak amacıyla yardım istediği Heysem Hanan’la 31 Ekim 2016 tarihinde Star Medya Grubu önünde buluştu. Buluşma sırasında Hanan’ın evden bir şey almak için yanından ayrıldığı sırada Remo, çevrenin fotoğraflarını çekmeye başladı. Star Medya’nın güvenlikçileri tarafından keşif yaptığı iddiasıyla polise ihbar edilen Remo, gözaltına alındı. Arkadaşına ulaşamayan Hanan, telefonla aradığı sırada polisin çağırması üzerine gittiği karakolda gözaltına alındı. İki isim 8 aydır terör eylemine hazırlık amacıyla keşif yaptıkları ve YPG üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklu.

Remo’nun cep telefonunda çıkan Abdullah Öcalan’a ait fotoğraflar, Murat Karayılan’a ait videolar, PKK/KCK’ya ait fotoğraflar ve YPG bayrağının fotoğrafları tutuklanmaya delil olarak gösterildi. Ayrıca Remo’nun telefonunun ana ekranında örgütsel kıyafetli bir kadın fotoğrafının bulunduğu belirtildi. Bu şahsın kim olduğunun sorulması üzerine Remo’nun, “Fotoğraftaki şahsın YPG üyesi olduğunu ve Kobanili olduğunu, Kobani’de girdiği çatışmalar sonucu öldürüldüğünü” beyan ettiği, bu durumun yakalama tutanağıyla tespit edildiği ve şüphelinin bu durumu bilebilmesinin dahi örgüt üyesi olduğunu gösterdiği kaydedildi.

"Bilmiyordum..."

Ruken Remo, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmasında Star Medya Grubu’nun binasının bulunduğu yere ilk kez gittiğini belirterek, “Orada alışveriş merkezinin fotoğrafını çektim. Bir televizyon binası olduğunu bilmiyordum. Oranın güzel olduğunu düşündüğüm için fotoğrafını çektim” dedi. Telefonundaki görüntüler için ise Remo, “Bu fotoğrafları internetten indirdim. Türkiye’de bu fotoğrafların yasak olduğunu bilmiyordum. Suriye’de yasak değil. Ben 4 senedir buradayım. Sadece çalışıyorum ve aileme bakıyorum. Geldiğimden beri hiç Suriye’ye gitmedim” dedi.

"Çocuklarım için geldim"

Hanan ise ifadesinde Ruken Remo ile Star Medya binasının olduğu yerde buluştuklarını söyleyerek, “Eve para almaya gittim. Evim ile binanın arası beş dakikalık mesafededir. Ruken’in orda beklemesini söyledim. Geri döndüğümde Ruken’i bulamadım. Aradığımda polis cevap verdi. Karakola gittim. ‘Bu kız ne yaptı’ diye sorduğumda ‘fotoğraf çekti’ dediler. Benim telefonuma da baktılar. Temiz olduğunu söyleyerek geri verdiler. Suriye ülkesinden gelmemin sebebi savaştan çocuklarımı korumaktı. Biz garibanız” dedi.

"Örgütle bağlantıları yok"

İki ismin tutuklanmalarının ardından mahkeme heyeti MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden bilgi talep etti. İki kurum da iki ismin terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısının olmadığını bildirdi. 22 Mart 2017 tarihinde MİT’ten mahkemeye gönderilen yanıtta “Şahısların (KONGRA-GEUPKK) /KCK-PYD/YPG üyesi olduklarına dair Müsteşarlığımız kayıtlarına intikal herhangi bir bilgi bulunmamaktadır” denildi. Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün de 16 Ocak 2017’de mahkemeye gönderdiği raporda Heysem Hanan’ın Küçükçekmece’de eşi ve çocuklarıyla yaşadığı belirtilerek, “Tutuklanmadan önce işçi olarak çalıştığı belirlenmiştir. Suriyeli olarak bilindiği PKK/KCK veya PYD/YPG terör örgütü ile bağlantısının tespit edilememiştir. Ruken Remo ise ailesiyle beraber iki yıldır Küçükçekmece’de yaşamaktadır. Tekstil işçisi olarak çalışmaktadır. PKK/KCK veya PYD/YPG terör örgütü ile bağlantısı tespit edilememiştir” ifadeleri yer aldı.