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Politika

MİT ve Emniyet: Çatışma haberleri yalan, bizi yıpratmayın

MİT ve Emniyet kurumlar arasındaki çatışma haberlerini yalanladı...

13 Mart 2012 17:44

 

T24 - Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, basında çıkan iki kurum arasındaki kavga iddialarına ilişkin haberleri yaptıkları ortak açıklama ile yalanladı.
 
Açıklamada bugün bir gazetede yayınlanan haberde yer alan; MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar arasında istihbarat kavgası yaşandığına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.
 
Açıklamada şöyle denildi:
 
"Özellikle terörle mücadelede önemli görevleri birlikte yürüten bu iki kurumla ilgili verilen haberlerde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ilkesine ve kurumların yıpratılmamasına özen gösterilmelidir.
 
İki kurum arasında ileri düzeydeki işbirliğinin vazgeçilmez unsuru olan kurumlararası bilgi paylaşımının, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edeceği bilinmelidir."

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