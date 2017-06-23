"MİT, UYAP'ı kullanmak için Adalet Bakanlığı'yla protokol imzaladı" iddiası

'FETÖ'den gözaltına alınan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem savcılık ifadesinde, MİT'in 2013 yılında güvenlik soruşturmalarında Ulusal Yargı Ağı bilişim sistemi UYAP’ı kullanmak için Adalet Bakanlığı’yla protokol imzaladığını iddia etti. Erdem, MİT ve emniyetin UYAP'a giriş izninin olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında daha önce tanık olarak dinlenen Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem, 3 Haziran’da eşiyle birlikte Ankara’da gözaltına alındı. Üç gün sorgulanan Erdem, 17 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi Gülümser Erdem tutuklandı. Adli kontrol kararı verilen Erdem, savcılığın talebi üzerine Ankara Adliyesi’ne gelerek ek ifade verdi. Birol Erdem’in 38 sayfalık ilk ifadesinde 21 Kasım 2011-1 Ocak 2014 tarihlerinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Erdem, MİT’e UYAP’a girme konusunda verilen yetkiyi, “Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı olan Mesut Orta ve Başkan Yardımcısı Muhittin Kırcı’nın görevden alınma gerekçeleri”nin sorulması sırasında açıkladı.

"Emniyet ve MİT'in giriş izni var"

Erdem, savcılık ifadesinde MİT’in güvenlik soruşturmaları ile ilgili UYAP üzerinden sorgulama yapabilmek için gerekli olan yetkileri 2013’te MİT’e verdiklerini açıkladı. Erdem, MİT’in yanı sıra emniyetin de kısıtlı da olsa UYAP’a giriş izninin olduğunu söyledi. Bu durum, MİT ve emniyetin, Türkiye’deki bütün dava ve soruşturmalarının dijital şekilde kaydedildiği UYAP’a girerek kişiye özel verileri istediği gibi inceleyip almasının önünü açtı.