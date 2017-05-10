MİT, TSK ve Emniyet'te 'FETÖ' operasyonu; 53 kişi hakkında gözaltı kararı

Darbe girişiminden sonra başlatılan 'FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) görevli 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT ve İstanbul Bölge Başkanlığı'nın çalışmasıyla örgütün MİT, TSK, EGM ve bakanlıklardan sorumlu yöneticileri ile bu kurumda çalışan kişiler belirlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, şüpheli 53 kişi için çıkarılan gözaltı kararının ardından ekipler, İstanbul merkezli 17 ilde operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin adreslerindeki aramaların sürdüğü belirtildi.