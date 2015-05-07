MİT tırlarıyla ilgili gözaltına alınan savcı adliyeye sevk edildi

Savcı Özcan Şişman, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi.

Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulup aranması ile ilgili HSYK'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı verilen ve dün akşam evinde gözaltına alınan savcı Özcan Şişman, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi.

Bugün saat 07.45 sıralarında Adli Tıp Birimi'ne getirilen Şişman, buradaki muayesinin ardından sivil polis aracıyla Tarsus Adliyesi'ne götürüldü.