MİT TIR'ları soruşturmasında 4 eski savcı ve jandarma alay komutanı hakkında tutuklama

Adana'da MİT'e ait TIR'larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 eski savcı ve dönemin jandarma alay komutanı hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanması istenen kişiler şöyle:

Dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, Özel Yetkili Başsavcı Ahmet Karaca, Özel Yetkili savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve dönemin Adana Jandarma Alay Komutanı Albay Özkan Çokay.

5 kişiye "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" şuçlaması yöneltildi.

Açığa alınan savcılardan Adana'da kalan tek savcı olan Özcan Şişman, kararkla ilgili "Hukuksuzluk devam ediyor" dedi.

1 Ocak 2014'de Hatay, 19 Ocak 2014'de de Adana'da 'Mühimmat ve silah' taşıdıkları iddiasıyla TIR ve otobüslerde özel yetkili Adana Cumhuriyet Savcıları tarafında arama yaptırılması istenmesi tartışmalara neden olmuş, görevli 4 savcının önce başka yerlere atamaları yapılmış, daha sonra açığa alınmışlardı.

Dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, Başsavcı Vekili Ahmet Karaca, savcılar Aziz Takçı ve Özcan Şişman hakkında soruşturmalar sürerken, TIR'ları arayan askerler hakkında 'casusluk' suçlaması ile dava açılıp, celseler gizli yapılmaya başlandı. Bu arada HSYK'nın incelemeleri tamamlandı ve usul gereği tutuklanma istemleri olay yerine en yakın yer olan Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu mahkeme de 4 savcı hakkında tutuklama kararı verildi. Bu arada ilin en yüksek rütbeli komutanı olması nedeniyle Adana eski İl Jandarma Komutanı Albay Özkan Çokay hakkında da yine HSYK tarafından talep edilen tutuklama istemi, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Özcan Şişman: Hukuksuzluk devam ediyor

Hakkında tutuklama kararı çıkartılan savcı Özcan Şişman, DHA muhabirine tutuklama kararıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada şöyle dedi: "Hukuksuzluğun olduğu bir yerde hukuksuzluk devam ediyor. Güce biat edenler, hukuku yok sayarak, gücün talimatını yerine getiriyorlar. Birilerinin gazını almak için bizi tutukluyorlar. Yaşadığımız süreç budur. Daha önce de dile getirdiğim gibi hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bütün işlerimizde hukuk neyi gerektiriyorsa onu yaptık."

Savcı Takçı: Bu bir eşkiyalıktır

Radikal’den İsmail Saymaz’a bilgi veren Savcı Aziz Takçı,karara ilişkin şunları söyledi:

“Bu bir eşkiyalıktır. Evinize gelen, yolumuzu kesen eşkiyaya yasaya aykırı davrandığını hatırlatmak ne kadar anlamsızsa bu da öyledir. Ne sorarlarsa cevabını vereceğiz. Ancak, bir eşkiyalık düzeni bu işi yapıyor.”

Böylesi bir kararı beklemediğini, bizzat giderek teslim olacağını söyleyen Savcı Aziz Takçı, tutuklanma olasılığı için de şu yorumda bulundu:

Bu yola girenler mahkemeleri de ayarlamıştır. Normalda bu işleme bir soruşturma dahi açılmaz ancak, bunu yapanlar bunu da hesap etmişlerdir. Devlet varsa, -ki olmadığı görülüyor-, bir suç örgütü devlete egemen olmuştur ve bu işlemi yapıyor.”