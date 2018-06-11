MİT TIR'larının durdurulması davasında yetkisizlik kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulması ve aranması işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle 'FETÖ'nün "sivil imamı" 11 kişi ile 1 tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 18'i firari 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı olarak yapılan davayla ilgili yetkisizlik kararı verdi. Dava dosyası Adana Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi,Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te, MİT TIR'larının durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle davayla ilgili yetkisizlik kararı verdi.

Mahkeme heyeti, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin aralarında jandarma personel, hakim, savcılarında bulunduğu dava dosyasının Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görüldüğü, bu birleştirmenin ardından bu mahkemede görülen ''Selam Tevhid"de Kumpas'' davası olarak bilinen dosyadaki olaylara ilişkin bağlantı ve irtibat içeren bir yargılama konusu kalmadığını belirterek, Selam Tevhid dosyasının birleştirilerek görülmesi halinde ise gerek sanık sayısı (83 sanık) gerekse yargılama konusu eylemlerin kapsamı ve eylemlerin karmaşıklığı dikkate alındığında makul sürede yargılama hakkının ihlal edilebileceğini ifade etti.

Ayrıca yargılama konusu eylemlerin MİT TIR'larının 19 Ocak 2014'de Adana'da durdurulmasıyla hukuki kesintiye uğradığı, dosyada sanıklara isnat edilen suçların Ankara, Hatay olmakla eylem yoğunluğunun Adana'da gerçekleştiğini ifade eden mahkeme heyeti, sanıkların ikametlerinin ve son görev yerlerinin büyük çoğunluğunun İstanbul olmadığı, tüm bu hususları göz önüne alındığında suç yerinin Adana Ağır Ceza Mahkemeleri'nin yargı ve yetki sınırları içerisinde olduğundan yetkisizlik kararı verilmesine hükmetti.

Heyet, 15 sanığın tutukluluk halinin devamına, hakkında yakalama kararı bulunan 18 sanığın infazının beklenmesine de karar verdi.

Kararın ardından dava dosyasının Adana Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi.