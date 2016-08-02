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MİT tırlarının durdurulması davası ertelendi

18 Ağustos'a ertelenen dava Sincan Cezaevi yerleşkesinde görülecek

02 Ağustos 2016 15:41

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen MİT tırlarının durdurulması davasının duruşması 18 Ağustos'a ertelendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen "Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulması"na ilişkin davanın duruşması 18 Ağustos'a ertelendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, bugün yapılması planlanan davanın duruşmasının 18 Ağustos'a ertelendiği, Sincan Cezaevi yerleşkesinde yapılacağı belirtildi.

Ankara Adliyesindeki duruşma salonunun kapısına "Görülen lüzum üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesince yapılacak duruşma 18.08.2016 tarihine ertelenmiştir. Yeni duruşma yeri: Sincan Cezaevi Yerleşkesi." yazısı asıldı.

Önceki duruşması, tutuklu sanık sayısının fazlalığı ve Yargıtay salonlarının yetersizliği nedeniyle Ankara Adliyesindeki büyük salonda yapılan davanın 18 Temmuz'da yapılacak sekizinci duruşması bugüne ertelenmişti.

Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı devam eden davada, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay, eski savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca'nın aralarında bulunduğu 46 sanık yargılanırken, Adana ve İstanbul'daki davalar da bu davayla birleştirilmişti.

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