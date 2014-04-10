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MİT TIR'larını durduran yüzbaşı tutuklandı

Adana'da MT'e ait TIR'ları durdurulmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan yüzbaşı tutuklandı

10 Nisan 2014 19:28

Adana'da MİT’e ait TIR’ların durdurularak aranmak istenmesine yönelik "casusluk"soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Jandarma İstihbarat Yüzbaşı H.G. tutuklandı.

Suriye’ye 19 Ocak’ta giden MİT’e ait TIR’ların Adana’da aranmasının ardından kapatılan özel yetkili mahkeme savcıları ile bazı jandarma subayları kısa sürede başka görevlere ve illere atanmış, bu aramanın yapılması ile ilgili olarak da ’casusluk soruşturması’ açılmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Yüzbaşı H.G. hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.

Yüzbaşı Gençer dün sabah Ankara’daki evinde gözaltına alındı. Ankara’da Adana’ya getirilen ve nöbetçi mahkemeye çıkartılan Yüzbaşı Hakan Gençer, tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

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