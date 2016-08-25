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15 Temmuz Darbe Girişimi

MİT TIR'larını durduran müdür tutuklandı

'ByLock' kullandığı belirlenen kişiler arasında eski Terörden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin de bulunuyor

25 Ağustos 2016 13:02

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında MİT TIR'larını durduran müdür olarak tanınan eski KOM Şube Müdürü Halil Dağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Adana'da Gülen cemaatiyle bağlantısı olduğu öne sürülen 59 polisten 43'ü tutuklanarak Kürkçüler Cezaevine'ne gönderildi. Cuntacı askerlerin yazışmak için kullandığı "Bylock" programını kullandığı belirlenen isimler arasında MİT TIR'larını durduran müdür olarak tanınan eski KOM Şube Müdürü Halil Dağ, meslektaşlarını ve eşlerini dinleten eski Terörden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin ile eski Adana Valisi Mustafa Büyük'ün korumalığını yapan komiser Harun Şimşek de bulunuyor. 

 

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