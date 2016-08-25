MİT TIR'larını durduran müdür tutuklandı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında MİT TIR'larını durduran müdür olarak tanınan eski KOM Şube Müdürü Halil Dağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Adana'da Gülen cemaatiyle bağlantısı olduğu öne sürülen 59 polisten 43'ü tutuklanarak Kürkçüler Cezaevine'ne gönderildi. Cuntacı askerlerin yazışmak için kullandığı "Bylock" programını kullandığı belirlenen isimler arasında MİT TIR'larını durduran müdür olarak tanınan eski KOM Şube Müdürü Halil Dağ, meslektaşlarını ve eşlerini dinleten eski Terörden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin ile eski Adana Valisi Mustafa Büyük'ün korumalığını yapan komiser Harun Şimşek de bulunuyor.