MİT TIR'ları soruşturmasında gözaltına alınan askerler: TIR'larda mühimmat vardı

“Selam Tevhid” soruşturması kapsamında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Adana’daki MİT TIR’ları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 7 muvazzaf askerin ifadelerinin detayları ortaya çıktı. Üsteğmen B.A. ifadesinde, “Bizim incelediğimiz mühimmat tapası ve bir adet fişek idi. Bir birim olarak mühimmat tapasını inceleyip raporladık. Bir adet fişek ise balistik birimince incelendi” dedi.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Adana ve Hatay’da, Ocak 2014’te MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla ilgili olarak 10 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Askerlerden 7’si ise geçtiğimiz günlerde “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlarından tutuklanmıştı. Gözaltına alınan askerlerin TIR’ların içindekinin silah olduğunu belirtir rapor hazırlayan kişiler olduğu iddia edilmişti. Askerlerin savcılık ifadeleri iktidar tarafından TIR’ların yardım malzemesi taşıdığı iddiasını bir kez daha yalanladı. Üsteğmen B.A., Beşiktaş 2. İnzibat Komutanlığı’nda 16 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Zafer Koç’a verdiği ifadesinde, basın yayın organları ve devlet yetkililerinin açıklamalarındaki hususlara ilişkin malzeme olduğu konusunda kendisinde bir kanı oluşmadığını belirtti. B.A., incelediklerinin mühimmat tapası ve bir adet fişek olduğunu ifade ederek, “Bir birim olarak mühimmat tapasını inceleyip raporladık. Bir adet fişek ise balistik birimince incelendi. İncelediğimiz malzemenin Adana’daki MİT TIR’ları ile bağlantılı olduğunu malzemeler ile ilgili raporlamadan sonraki günlerde öğrendik. Öncesinde kesin olarak bilgim yoktu” diye konuştu. Şüpheli askerlere savcı tarafından “Fethullah Gülen ve Emre Uslu’yu tanır mısınız? Fethullah Gülen’in liderliğini yaptığı örgütlü bir yapının içerisinde yer aldınız mı? Bu yapıdan direkt veya dolaylı bir talimat aldınız mı? Bu kişilerle telefonla veya yüzyüze görüştünüz mü?” soruları da yöneltildi.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama kararında, MİT TIR’larının durdurulması olayından dolayı tutuklanan 7 şüphelinin, kriminal incelemeden haberdar olmadıklarına ilişkin beyanlarının inandırıcılıktan uzak olduğunu belirtmişti. Bir kısım şüphelilerin de savcılıkta verdiği ifadelerle çelişkili beyanlarda bulunduğunu kaydetmişti.