MİT TIR'ları davasında yargılanan savcılar Ankara'ya getirildi

MİT'e ait TIR'ları aratmaları ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde ömür boyu hapis istemiyle ve casusluk suçlamasıyla yargılanmalarına karar verilen savcıların Ankara'ya getirildikleri açıklandı.

1 Ocak 2014’te Hatay, 19 Ocak 2014’te de Adana’da ‘mühimmat ve silah’ taşıdıkları iddiasıyla durdurulan TIR’larla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, Özel Yetkili Başsavcı Vekili Ahmet Karaca, Özel Yetkili Savcılar Aziz Takçı ve Özcan Şişman geniş güvenlik önlemleri altında THY'ye ait uçakla Ankara'ya nakledildi. Tutuklu savcıların Sincan Cezaevi'ne konulacakları öğrenildi.

Savcıların haklarındaki suçlamanın Yargıtay'da görülecek olması nedeniyle Ankara'da cezaevine nakledikleri öğrenildi.