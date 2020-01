MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davası (geniş haber)

Özden ATİK - Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA) MİT TIR\'ları görüntülerinin Cumhuriyet ve Aydınlık Gazetelerinde yayınlanması davası ile gazeteciler Can Dündar, Erdem Gül ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla açılan davanın birleştirildiği davanın görülmesine başlandı. Duruşmada, Enis Berberoğlu\'nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Reddi hakim talebi değerlendirilmek üzere üst mahkemeye gönderildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde izleyicilere kapalı olarak görülen ilk duruşmaya, Maltepe Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski İstihbarat Şefi Orhan Ceyhun Bozkurt katıldı. Cumhuriyet Gazetesi\'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Can Dündar\'ın eşi Dilek Dündar ve Enis Berberoğlu\'nun eşi Oya Berberoğlu ise sanık yakını olmaları nedeniyle duruşmada hazır bulundular.





DURUŞMA 20 ARALIK\'A ERTELENDİ



Duruşmada, Enis Berberoğlu\'nun avukatlarının reddi hakim talebinde bulunduğu öğrenildi. Mahkeme heyeti ise bu talebi değerlendirmek üzere dava dosyasını üst mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 20 Aralık\'a ertelendi.





DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞ



Bu arada mahkemenin celse arasında, MİT TIR\'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin 21 Ocak 2014\'te \"İşte TIR\'daki Cephane\" başlığıyla sürmanşet olarak Aydınlık Gazetesi\'nde yayımlanmasına ilişkin gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski İstihbarat Şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında \"Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama\" suçundan 5\'er yıldan 10\'ar yıla kadar hapis istemiyle açılan dava ile aynı olaya ilişkin Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu\'nun \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 7\'şer yıldan 15\'er yıla kadar yargılandıkları dava dosyasının birleştirilmesine karar verildiği ortaya çıktı.





DAVA SONRASI AÇIKLAMA YAPTILAR



Enis Berberoğlu\'nun yargılandığı dava sonrası eşi Oya Berberoğlu, kızı Dilara Berberoğlu, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, Nurettin Demir, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve parti üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı. Mahkemede reddi hakim talebinde bulunduklarını söyleyen Enis Berberoğlu\'nun avukatı Murat Ergün, \"Dava Enis Berberoğlu\'nun FETÖ örgütü ile irtibatlı olduğu şeklindeki komik iddiası açılan davadır. Bilindiği gibi MİT TIR\'ları fotoğrafları Cumhuriyet\'te çıkmadan aylar öncesinde bir gazetecilik başarısı olarak Aydınlık Gazetesi\'nde çıkmıştı. Aydınlık Gazetesi\'ndeki haberden sonra Cumhuriyet Gazetesi yayını yaptı. Anayasa Mahkemesi de Erdem Gül ve Can Dündar\'ın hak ihlaline uğradığı yönündeki kararında Aydınlık Gazetesi\'ni referans almıştı. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Enis Berberoğlu\'nu mahkum edip tutukladı. İstanbul 14. Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tanımadı. Mahkeme bu duruşmada ise Aydınlık Gazetesi\'ni yargılamaya çalıştı. Mahkeme daha önceki kararında Aydınlık\'ın suç işlemediği ve yargılanmaması konusunda görüş bildirmişti. Suçsuz dediğiniz insanları nasıl yargılayacaksınız. Yargılama yapılacaksa bile bu mahkemede yapılamaz. Çünkü bu mahkeme görüş bildirmiştir. Aydınlık Gazetesi de bu davadan beraat etmelidir. Ancak davada yargılanan diğer isimler de beraat etmelidir. Çünkü hepsinin yaptığı gazeteciliktir. Talep kabul edilirse dosya üst mahkemeye gidecek\" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise \"Yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesi\'nin kararına uymak zorundadırlar. Mahkeme daha önce haberin suç olmadığını söylemiştir Burada iki mağdur var. Biri Enis Berberoğlu, diğeri ise Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi kendi kararına sahip çıkmalı ve direnmelidir\" dedi. Sezgin Tanrıkulu ise duruşmaların kapalı yapılmasını eleştirdi.

(FOTOĞRAF)