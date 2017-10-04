MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davası (1)

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) MİT TIR\'ları görüntülerinin Cumhuriyet ve Aydınlık Gazetelerinde yayınlanması davası ile gazeteciler Can Dündar, Erdem Gül ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla açılan davanın birleştirldiği davanın görülmesine başlandı. Duruşmada, Enis Berberoğlu\'nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Reddi hakim talebi değerlendirilmek üzere üst mahkemeye gönderildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde izleyicilere kapalı olarak görülen ilk duruşmaya, Maltepe Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve İstihbarat Şefi Orhan Ceyhun Bozkurt katıldı. Cumhuriyet Gazetesi\'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ise duruşmaya katılmadı.