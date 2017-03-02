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MİT TIR'ları davasında Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahil oldu

Mahkeme heyeti, sanıklara ek savunma hakkı verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi

02 Mart 2017 13:57

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladıkları gerekçesiyle yargılanan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada, gazeteci - yazar Soner Yalçın tanık olarak dinlendi. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşmaya katılma (müdahillik) talebini, iddia olunan suçların devlet aleyhine suçlar olması, cumhurbaşkanının devletin başı ve temsilcisi sıfatının bulunması gözönüne alarak oy çokluğu ile kabul etti.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklardan Enis Berberoğlu ve Erdem Gül katılırken yurtdışında bulunan sanık Can Dündar duruşmaya gelmedi. Duruşmada, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları ile katılan Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müşteşarlığı avukatları da hazır bulundu.

Katılma talebinde bulundu 

Mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı tarafından verilen dilekçe ile duruşmalara katılma talebinde bulunulduğunu belirtti. Sanıklar Can Dündar ve Erdem Gül'ün avukatı Bahri Belen, "Esas dava karara bağlanmıştır. Devlet sırrı olarak nitelendireceğimiz bir hususu bulunmamaktadır. Duruşmanın kapalı yapılmasından vazgeçilerek açık bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Müşteki ve katılan vekilleri ise gizlilik kararının devamına karar verilmesini talep ettiler.

Mahmeke katılma talebini kabul etti 

Mahkeme heyeti, duruşmaların kapalı olarak yapılmasına ilişkin kararın kaldırılmasını gerektiren hususların söz konusu olmadığını belirterek bu talebi reddetti. Mahkeme heyeti, ana dosyanın mahiyeti, iddia olunan suçların devlet aleyhine suçlar oluşu, Cumhurbaşkanının devletin başı ve temsilcisi sıfatının bulunması göz önünde tutularak müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın katılan olarak duruşmalara kabulüne oy çokluğu ile karar verdi.

Muhalefet şerhi koydu 

Üye hakim Ömer Karagöl ise karara muhalefet şerhi koydu. Üye hakim Karagöl, sanıkların cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan daha önce beraatlerine karar verildiği belirtti. Hakim Karagöl, Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel olarak davaya katılma hakkı bulunmadığını ifade etti. Duruşmada gazeteci – yazar Soner Yalçın tanık sıfatıyla ifade verdi. Mahkeme heyeti, sanıklara ek savunma hakkı verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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