MİT TIR'ları davası 27 Nisan'a ertelendi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davanın 4. celsesi görüldü. MİT TIR'ları duruşması 27 Nisan'a ertelendi.

Adana'da durdurulan MİT TIR'ları görüntülerin yayınlanmasına ilişkin olarak açılan davada hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan gazeteci Soner Yalçın tanık olarak dinlenmek üzere duruşmaya geldi. İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görülen duruşmaya sanıklar Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu katıldı. Yurt dışında bulunan sanık Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Berberoğlu'nun, kendisine yönelik "Cemaatin CHP imamı" diyen gazeteci Soner Yalçın'ın tanık olarak dinlenmesi talebi mahkeme heyetince kabul edilmişti.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre,, MİT TIR'ları davasının 27 Nisan'a ertelendi. Mahkeme, Yargıtay'daki jandarma görevlilerinin yargılandığı dosyanın akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Kapalı duruşmaya sanıkların eşleri alınmadı

Diğer 3 celsede izleyici olarak duruşma salonuna alınan Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ise bu kez salona alınmadı. CHP milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Ali Şeker destek için adliyeye geldi. Bu arada geçen celse hakkında zorla getirilme kararı verilen tanık gazeteci Soner Yalçın da adliyeye geldi. Soner Yalçın da mahkeme salonuna alındı.

Erdem Gül ve Enis Berberoğlu MİT TIR'ları davasında hâkim karşısında

Savcı, Berberoğlu'nun müebbet hapsini istemişti

Davanın bir önceki celsesinde Savcı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada Enis Berberoğlu'nun "Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklayıp yayınlamak" suçundan müebbet hapsi talep edilmişti. Ayrıca sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yılda kadar hapisleri istenmişti.

Soner Yalçın da duruşmadaydı

Davanın 16 Kasım 2016 tarihli celsesinde tanık olarak çağrılan gazeteci Soner Yalçın, duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmıştı. Yalçın, bugünkü duruşmaya geldi.

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