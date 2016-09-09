MİT TIR'ları davasında CHP'li ve HDP'li vekiller için fezleke hazırlandı!

MİT TIR'ları davasına ilişkin 12 milletvekili hakkında fezleke düzenlendi.

MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandıkları davada, İstanbul Adalet Sarayı içinde "yasa dışı gösteri"ye katıldıkları iddiasıyla 12 milletvekili hakkında fezleke düzenlendi.

Hakkında fezleke düzenlenen milletvekillerinin isimleri şöyle:

CHP Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Gürsel Tekin, Şafak Pavey, Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş, İlhan Cihaner, Hilmi Yarayıcı, Tuncay Özkan, Engin Özkoç.

HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Filiz Kerestecioğlu ve Meral Danış Beştaş.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Selamettin Celep tarafından hazırlanan fezlekeler, soruşturma izni için TBMM'ye gönderildi.

1 Nisan'daki duruşmada , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) müdahil olma talepleri kabul edilmesinin ardından duruşma savcısı tarafından davaya da gizlilik kararı getirilmesi talep edilmiş bu talep İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmişti. Salondan ayrılmayan milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştı.