MİT TIR'ları davasında verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklanırken, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır" denildi. Gerekçeli kararda, MİT TIR'larının durdurulmasının "FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu" belirtilirken, "FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı" kaydedildi.

Kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ/PDY'nin planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu anlatılarak şu tespite yer verildi:

MİT tırlarına yapılanın "FETÖ/PDY terör saldırısı" olarak anlatıldığı gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Asıl amacı milletin iradesine kastetmek olan ve bunu Gazi TBMM'yi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalamakla ispat eden FETÖ/PDY yapılanması, görünüşte farklı bir fraksiyon, esasında ise FETÖ'cü bir inanışla kendilerini adadıkları, yeni bir sözde askeri darbeyle yönetimi ele geçirmek adına uluslararası zihinlerde darbe yanlısı gayrimeşru bir meşruiyet peydahlamak için 15 Temmuz menfur darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımını, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY örgütü algı operasyonu olan terör saldırısı ile gerçekleştirmiştir. Suç tarihi itibarıyla Ankara, Adana ve Hatay jandarma komutanlıkları bünyesinde farklı rütbelerle görev yapan veya genellikle öğretmen olan ya da devlet memuriyetlerinde bulunan FETÖ/PDY yönetici ve üyesi oldukları anlaşılan sanıkların, alelade bir adli soruşturma kapsamında görevin icrası görüntüsü arkasına gizlenip tamamen örgütsel saikle hareket ederek adli yetki, mekanizma ve kurumları suç konusu niteliği itibarıyla devlet sırrı mahiyetindeki bilgileri temin ve ifşa etme amacıyla suistimal ettikleri açıktır."

"Diyarbakır ve Nevşehir'de toplanıldı"

Kararda, MİT tırlarının durdurulmasının basit bir ihbar doğrultusunda yapılan arama olmadığı, örgütsel bir plan ve çalışma kapsamında kararlaştırılıp uygulandığı belirtilerek şu tespitlere yer verildi:

"Gizli tanık ve tanık beyanları bağlamında örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından MİT faaliyetlerinin takip edilmesi talimatı verilmesinin ardından, örgütün jandarma mahrem yapılanması yöneticilerinin toplantı yaptığı, 2013 Ağustos'unda Diyarbakır'da gerçekleşen toplantıda MİT'in tırlarla sevkiyat yapmasının görüşülmesi sonrası, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından tırlara bu aşamada müdahale edilmemesi fakat tüm hareketliliğin takip edilmesi talimatı vermesiyle 2013 Eylül'ünde yapılan toplantıda, bölgede istihbarat ağı en geniş olan ve gerektiğinde tırlara müdahale etmek için adli yetkisi bulunan jandarma biriminin konuyu takip etmesinin kararlaştırıldığı, toplantıda hazır bulunan sözde Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır Bölgesi Temsilcisi sanık Nurullah kod adlı Nurettin Oruç'a MİT'in ilgili tüm hareketliliğinin takip edilmesi görevinin verildiği anlaşılmıştır."



Kararda, sanık Oruç'a hiyerarşik bağı olan sanık Hamza Ali Ece'nin, kendisine bağlı "müdür yardımcıları" ile Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli üsteğmen sanık Gökhan Bakışkan ve Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli üsteğmen sanık Orhan Şahin ile 20-22 Eylül 2013 tarihleri arasında Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki bir otelde kamp yaptığı ve bölgedeki MİT faaliyetlerinin takip edilmesi hususunda yol haritasını "müdür" ve "müdür yardımcıları"ndan müteşekkil kurulla belirledikleri ve her iki sanığa bu konuda örgütsel görevlerini bildirdikleri aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Bu eylemin organizesi amacıyla 20 Eylül 2013-22 Eylül 2013 tarihleri aralığında Nevşehir Kozaklı ilçesinde bir otelde örgütsel toplantı yaptıkları, bu toplantıya şüpheliler Hamza Ali Ece, Mehmet Cevher Koyuncu, Mustafa İlhan, Fatih Kaya, Hasan Bektaş ve Süleyman Gürbüz'ün katıldıkları tespit edilmiştir."

"Eylem için ayrı ayrı operasyonel hat kullanmışlar"

Kararda, MİT tırlarını durduran jandarma görevlilerinden sorumlu 11 "sivil imam"ın, eylemi yöneten, organize eden ve yönlendirenler oldukları, 1 Ocak 2014 ve 19 Ocak 2014 arasında operasyonel hat kullandıkları, bizzat olay yerine gittikleri, eylemin gerçekleşmesinin ardından bu hatları iptal ettikleri tespitlerine yer verildi.

FETÖ'nün "sivil imam"larından sözde en önemlisinin, dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu da dahil Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'deki jandarma görevlilerinden sorumlu "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece olduğu aktarılan kararda, tırların durdurulmasının diğer "imam"lar Bayram Andaç, Muharrem Gözüküçük, Mehmet Cevher Koyuncu ve Abdulkadir Akçay aracılığıyla yürütüldüğü anlatıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, darbe girişimi ve FETÖ/PDY ilişkisi detaylı şekilde anlatıldı.

Sanıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunulan kararda, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski jandarma kurmay albay sanık Ömer Arık'ın 2014'te Y.E. kullanıcı adıyla ByLock programını kullandığı, FETÖ'nün örgütsel iletişim ağına dahil olduğu ve örgütsel talimat hiyerarşisinde konumlandırıldığı belirtildi.

Arık’ın başkaları adına kayıtlı, "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat" kullandığı bildirilen kararda, sanığın kullanımındaki hatların "çakıştırılmasında" Adana ve Ankara'da aynı gün içerisinde ortak baz verdiği, bu hat ile FETÖ/PDY’nin Adana ve çevresindeki bölgelerde görev yapan tüm rütbelerdeki jandarma personelinden sorumlu "müdür" statüsündeki örgüt imamı "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece ile görüştüğü anlatıldı.

Gerekçeli kararda sanığın 15 Temmuz hain darbe girişiminde, darbeciler tarafından hazırlanan sözde "sıkıyönetim komutanları listesi"nde Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı olarak yer aldığı belirtilerek, şu tespitlere yer verildi:

"15 Temmuz günü ve devamında Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve askeri birliklerdeki hareketlilik, daha sonrasında yapılan soruşturma ve yargılamalar, Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugayı'nın darbe teşebbüsü bağlamında önemi, devamında Tugay ile ilgili hareketlilik sonucu yapılan soruşturma ve kovuşturmalar, sanığın asker kişiliği nedeniyle tüm varlık sebebi olan milletini korumak görevinin aksine milleti en hunharca ve vahşi şekilde tankların paletleri, helikopter ve uçak bombaları ile katledilirken ve ülkesi her kurumu ile hedef alınmışken telefon ile Çakırsöğüt Tugay Komutan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Doğanarslan'ı arayıp sıkıyönetim listesindeki atanması üzerinden şakalaştığı, bahsi geçen örgüte adanmış ve insani duygulardan soyutlanmış ruh hali nedeniyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığı kanaati heyette hasıl olmuş, 'cebir ve şiddet kullanarak Anayasa'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Kararda ifadesine yer verilen bir tanık, "Ömer Arık, Garnizon Komutanı M.A'yı ve 2016 yılında Balıkesir'den Şırnak Çakırsöğüt Tugay Komutanlığına Tugay Komutan Yardımcısı olarak atanan ve Ömer albayın devresi olan Sedat Doğanarslan'ı aradı. Ömer Arık, Sedat Doğanarslan ile görüşürken esprili bir şekilde 'Abi bak söylediklerim çıkıyor, beni de Çakırsöğüte Tugay Komutanı yapmışlar, yine beraberiz' dedi. Daha sonra M.A. ile bir ya da iki kez daha görüştü. Ömer Arık bir müddet televizyon haberlerine baktıktan sonra saat 01.20 sularında arabasının hazırlanmasını istedi. Sonrasında arabasına kadar konuşa konuşa gitti." beyanında bulundu.

Şırnak'ta, FETÖ/PDY darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili Adana'da görülen davada Çakırsöğüt Tugay Komutan Yardımcısı Albay Sedat Doğanarslan "Cebir ve şiddet kullanarak Anayasa'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

TIR'ların durdurulması

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

Tırların durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dosya Adana'ya gönderilmişti.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaları kapalı görülen davada, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların da dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.